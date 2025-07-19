Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Австралия передала Украине партию танков M1A1 Abrams

Австралия передала Украине партию танков M1A1 Abrams

19 июл 2025, 08:43
999

Україна отримала від Австралії більшість із 49 модифікованих танків M1A1 Abrams, а решту доставлять найближчими місяцями, заявив міністр оборони Річард Марлес.

Загалом Україна отримає 49 танків M1A1 Abrams.

В Австралії на озброєнні було 59 танків M1A1 Abrams, придбаних у 2007 році. Однак їх жодного разу не розгортали в зоні бойових дій, а в липні 2024 року списали. На заміну їм приходять новіші бойові танки M1A2.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров