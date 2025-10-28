«Роснефть Deutschland» звільнили від нових американських санкцій, фото: Rosneft Deutschland

https://racurs.ua/ua/n209946-nimecku-dochku-rosniefti-zvilnyly-vid-amerykanskyh-sankciy-reuters.html

Ракурс

Уряд США надав письмові гарантії, що німецький бізнес російської компанії «Роснефть» буде звільнений від нових енергетичних санкцій, оскільки відповідні активи більше не перебувають під контролем Росії

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністра економіки Німеччини Катерину Райхе.

За словами Райхе, США видали відповідний «лист-гарантію», в якому визнали, що діяльність «Роснєфті» в Німеччині була повністю відокремлена від російської материнської компанії.

Раніше Німеччина звернулася до Вашингтона за роз’ясненнями після того, як адміністрація президента Дональда Трампа ввела санкції, що забороняють західним банкам і клієнтам співпрацювати з російськими компаніями «Роснєфть» та «Лукойл».

Берлін стверджував, що нафтопереробні заводи, які з 2022 року перебувають під опікою німецької держави, «відокремлені» від материнської групи, але є необхідними для забезпечення країни паливом.

Серед активів — нафтопереробний завод PCK у німецькому Шведті, котрий є одним із найбільших у Німеччині. На нього припадає понад 12% потужностей з переробки палива в країні.

Агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела вчора, 27 жовтня, повідомило, що Вашингтон встановив Берліну шестимісячний термін для вирішення питання про право власності на німецькі активи «Роснєфті». Тобто, їх тимчасово звільнено від санкцій США.

«Адміністрація Трампа повідомила німецьким колегам, що розглядає можливість надання не поновлюваної, обмеженої загальної ліцензії для Rosneft Deutschland, — зазначає агентство з посиланням на власні джерела. — Німецькі чиновники оцінюють цю ідею і нададуть відповідь найближчими днями.

Зазначається, що хоча така домовленість зменшить ризик санкцій, які можуть порушити діяльність німецьких нафтопереробних заводів у найближчому майбутньому, вона також посилить тиск на Берлін з метою розробки дієвої структури власності, яка виключить Росію після закінчення терміну довірчого управління в березні 2026 року.

Німецький уряд конфіскував активи «Роснєфті» після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і з того часу неодноразово продовжував термін довірчого управління. Хоча він домовився з Москвою про продаж німецьких підрозділів, переговори з Катаром як покупцем зрештою провалилися, оскільки сторони не змогли домовитися про ціну.

Джерело: Reuters, Bloomberg