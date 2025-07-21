Німеччина і США домовилися про передачу Україні п’яти систем Patriot

https://racurs.ua/ua/n207970-nimechchyna-i-ssha-domovylysya-pro-peredachu-ukrayini-p-yaty-system-patriot.html

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Німеччина і США домовилися про передачу Україні п’яти систем Patriot.

Про це повідомив очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус під час участі у «Рамштайні».

Я погодився з Пітом Геґсетом під час моєї поїздки до Вашингтона, що Німеччина зробить свій внесок у якомога швидше надання п’яти вкрай необхідних систем Patriot, — передає слова міністра кореспондентка Радіо Свобода.

Пісторіус додав, що разом із Великою Британією країни нададуть Україні 220 тисяч 35-міліметрових набоїв, профінансованих Німеччиною, для зенітної гарматної системи Gepard у стислі терміни.

Велика Британія, водночас, має спрямувати додаткові 40 мільйонів фунтів на допомогу Україні з озброєнням, розповів Міністр оборони Джон Гілі. Додав, що Британія планує цьогоріч надати Україні 4,5 мільярди фунтів військової допомоги, що є найвищим рівнем за всю історію.

Ця допомога включає 700 мільйонів на артснаряди, ракети далекого радіуса дії та оборонні ракети, причому 150 мільйонів з цієї підтримки уже надали за останні два місяці, розповів Гілі. І додав, що Велика Британія також поставила Україні майже 50 тисяч безпілотників цього року.

29-та зустріч у форматі «Рамштайн» відбувається онлайн. США на ній представляє посол при НАТО Метью Вітакер. Це перша зустріч Контактної групи з питань оборони України, на якій Денис Шмигаль присутній як міністр оборони.