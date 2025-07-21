Під час атаки рф українські F-16 ховалися в повітряному просторі Румунії

Україна в ніч на 21 липня, під час чергового російського комбінованого удару, вжила заходів для розосередження військової авіації з аеродромів на заході країни.

Кілька військових літаків сховалися в небі над Румунією — союзником по блоку НАТО.

«Новинарня» робить такий висновок із повідомлення «Укрінформ» з посиланням на МО Румунії.

Під час операцій, проведених у період з 03:30 до 06:00, міноборони Румунії виявило 12 українських повітряних цілей, які з’явилися в повітряному просторі України на північ від кордону з Румунією. Чотири з них ненавмисно увійшли на кілька хвилин у повітряний простір нашої країни в районах Сігету Мармацієй та Вікову де Сус, не становлячи реальної загрози національній безпеці, життю людей або румунській державі, — пише видання з посиланням на заяву румунського оборонного відомства.

У ніч із неділі на понеділок у зв’язку з авіаударами російських військ по Україні у повітря були підняті й румунські та італійські винищувачі.