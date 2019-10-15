Земельная реформа: на Кабмин подали иск о бездействии, фото — Депо

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Ракурс

Окружной админсуд Киева назначил заседание по делу о бездеятельности Кабинета министров. Правительство обвиняют в том, что оно не разработало и не подало в парламент закон об обороте земли сельскохозяйственных земель.

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Суд перешел к рассмотрению иска по существу, сообщает 15 октября «Судебная власть». Окружной административный суд завершил подготовительное производство в деле о признании противоправной бездеятельности правительства. Судебное дело назначено к рассмотрению по существу, а заседание запланировано на 27 ноября.

Истец просит суд обязать профильные министерства и Кабмин разработать проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и подать его на рассмотрение Верховной Рады.

Ответчиками по делу выступают правительство, Министерство аграрной политики, Министерство экономического развития, Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Заявление по этому поводу поступило в ОАСК в сентябре и суд отложил подготовительное заседание до 10 октября.

В Раде сейчас находится законопроект № 2178 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». В мае этого года Европейский суд по правам человека принял решение по обращению двух граждан Украины, которым признал мораторий нарушающим их права и вынес предписание о принятии правительством Украины в разумные сроки необходимых законодательных мер по отмене запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения или существенного уменьшения его негативного влияния на правовой статус граждан-владельцев сельскохозяйственных земель.

Проект закона № 2178 предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Ограничения не допускают приобретение в собственность более 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины, обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Напомним, по данным социологической группы «Рейтинг», против открытия рынка земли выступают 73% украинцев, а поддерживают такое решение 19% граждан. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на принятие законопроекта о рынке земли в Украине к 1 декабря.

Сейчас мораторий на продажу земли продлен до 1 января 2020 года.