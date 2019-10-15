Земельна реформа: на Кабмін подали позов про бездіяльність, фото — Депо

https://racurs.ua/ua/n128091-uryad-zvynuvachuut-u-bezdiyalnosti-schodo-zakonu-pro-obig-zemli-okrujnyy-adminsud-pryznachyv.html

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Окружний адмінсуд Києва призначив засідання у справі про бездіяльність Кабінету міністрів. Уряд звинувачують у тому, що він не розробив та не подав в Раду закон про обіг землі сільськогосподарських земель.

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Суд перейшов до розгляду позову по суті, повідомляє 15 жовтня «Судова влада». Окружний адміністративний суд завершив підготовче провадження у справі про визнання протиправною бездіяльності уряду. Судову справа призначена до розгляду по суті, а засідання запланували на 27 листопада.

Позивач просить суд зобов’язати профільні міністерства та Кабмін розробити проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення і подати його на розгляд Верховної ради.

Відповідачами у справі виступають уряд, Міністерство аграрної політики, Міністерство економічного розвитку, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Заява з цього приводу надійшла в ОАСК у вересні й суд відклав підготовче засідання до 10 жовтня.

У Раді наразі перебуває проект закону № 2178 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». У травні цього року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення за зверненням двох громадян України, яким визнав мораторій таким, що порушує їх права і виніс припис щодо вжиття урядом України у розумні строки необхідних законодавчих заходів щодо скасування заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення чи істотного зменшення його негативного впливу на правовий статус громадян-власників сільськогосподарських земель.

Проект закону № 2178 передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Обмеження не допускають набуття у власність більше 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України, забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Нагадаємо, за даними соціологічної групи «Рейтинг», проти відкриття ринку землі виступають 73% українців, а підтримують таке рішення 19% громадян. У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на ухвалення законопроекту про ринок землі в Україні до 1 грудня.

Наразі мораторій на продаж землі продовжений до 1 січня 2020 року.