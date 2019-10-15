Во время акции, фото: УНН

https://racurs.ua/n128090-plenniki-kremlya-aktivisty-razlojili-v-kieve-kapkany-napominaya-ob-opasnosti-rossii-foto.html

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В Киеве участники акции «Узники Кремля» разложили 87 капканов, которые символизируют украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых на территории России и временно оккупированного Крыма.

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Таким образом они стремятся напомнить об опасностях, которые ждут украинцев в России, сообщает агентство УНН.

На акции присутствовали уже бывшие политзаключенные — Олег Сенцов, Игорь Мовенко, Владимир Балух, а также правозащитники и члены семей заключенных.

Их уже 87, а следовательно — Путин не собирается сдаваться, — подчеркнул Сенцов.

Киев 11-й и финальный город, где осуществляется такая акция. Стартовала она 13 августа в Одессе.

Тогда на Приморском бульваре активисты выставили 121 капкан. Это число соответствовало тогдашнему количеству политзаключенных.

После обмена пленными между Украиной и Россией в начале сентября количество политзаключенных уменьшилась до 86, однако недавно снова начала расти — в Крыму оккупанты задержали местного проукраинского активиста Олега Приходько.

Напомним, Приходько оккупанты обвиняют в якобы намерении совершить взрыв в одном из административных зданий Крыма.