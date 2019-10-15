Дело «Токио Стар»: владелец сгоревшего отеля получил возможность покинуть СИЗО. Фото: 20 минут

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Ракурс

Пожар в отеле «Токио Стар», произошедший в августе в Одессе, привел к гибели девяти человек. Владельца отеля Вадима Черного, подозреваемого в нарушении требований пожарной безопасности, ранее арестовывали без возможности внесения залога. Сегодня же суд изменил меру пресечения, тем самым дав возможность подозреваемому выйти из СИЗО.

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Черный может покинуть следственный изолятор, внеся залог в размере 53 млн 87 тыс. 760 грн, сообщает «Радіо Свобода».

Владелец отеля уже заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда из-за большого размера залога.

В свою очередь сторона обвинения настаивает, что если подозреваемый выйдет из СИЗО, то он сможет оказывать давление на свидетелей

Отметим, что еще два подозреваемых в деле о пожаре находятся в бегах и объявлены в розыск. Это совладелец отеля «Токио Стар» Сергей Дурач и главный инженер заведения. Его имя не разглашается.

Еще одной подозреваемой по делу является Оксана Ижак, которая в ночь пожара находилась на рецепции отеля. По словам Черного, именно Ижак дала на него показания.

Как известно, масштабный пожар в отеле «Токио Стар» произошел в ночь на 17 августа этого года. В результате погибли девять человек, в том числе иностранка, а еще десять пострадали.