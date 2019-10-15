Кредиты МВФ: НБУ и Минфин полетели на переговоры о новой программе сотрудничества, фото — Капитал

https://racurs.ua/n128088-nbu-i-minfin-poehali-na-sbory-mvf-za-novym-kreditom.html

Ракурс

Совместная делегация Национального банка Украины и Министерства финансов 15 октября улетела в США на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Оно продлится 14−20 октября и во время этого мероприятия состоятся не только протокольные встречи, но и переговоры Украины с МВФ о новой кредитной программе для Киева.

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Пресс-служба НБУ сообщила, что украинскую делегацию возглавляют председатель Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова. От НБУ поехали также заместители Смолия Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб. В составе делегации Минфина есть госуполномоченный по госдолгу Юрий Буца и заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на прошлой неделе рассказал, что во время мероприятий в Вашингтоне запланированы встречи с МВФ относительно новой кредитной программы для Украины.

«Ракурс» сообщал, что заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что главным препятствием для переговоров с МВФ является проблема судебных исков Коломойского к «ПриватБанку» и правительству.

Во время Ежегодного собрания украинская делегация проведет ряд рабочих встреч с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков, а также двусторонние встречи с руководителями ряда центробанков.

Напомним, что в сентябре миссия МВФ покинула Киев и в Кабмине объясняли, что ничего особенного в отлете миссии нет — переговоры с фондом о новой программе должны базироваться на основе программы деятельности нового правительства.