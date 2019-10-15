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Кредити МВФ: НБУ та Мінфін поїхали на збори фонду і переговори щодо нової програми співпраці, фото — Капітал

НБУ та Мінфін поїхали на збори МВФ за новим кредитом

15 жов 2019, 14:51
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Спільна делегація Національного банку України та Міністерства фінансів 15 жовтня відлетіла до США на щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Вони триватимуть 14−20 жовтня й під час цього заходу відбудуться не тільки протокольні зустрічі, але й переговори України з МВФ щодо нової кредитної програми для Києва.

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Прес-служба НБУ повідомила, що українську делегацію очолюють голова Нацбанку Яків Смолій і міністр фінансів Оксана Маркарова. Від НБУ поїхали також заступники Смолія Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб. У складі делегації Мінфіну є держуповноважений за держборгом Юрій Буца і заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук минулого тижня розповів, що під час заходів у Вашингтоні заплановані зустрічі з МВФ щодо нової кредитної програми для України.

«Ракурс» повідомляв, що заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що головною перешкодою для переговорів з МВФ є проблема судових позовів Коломойського щодо «ПриватБанку».

Під час Щорічних зборів українська делегація проведе низку робочих зустрічей із представниками МВФ, Світового банку, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних інвестиційних компаній та банків, а також двосторонні зустрічі з очільниками низки центробанків.

Нагадаємо, що у вересні місія МВФ залишила Київ й у Кабміні пояснювали, що нічого особливого у відльоті місії немає — переговори з фондом про нову програму мають базуватися на основі програми діяльності нового уряду.

Джерело: Ракурс


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999

НБУ та Мінфін поїхали на збори МВФ за новим кредитом

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