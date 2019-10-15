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Картину Сальвадора Далі «Палаючий жираф» викрали з галереї в Сан-Франциско, фото: ABC30

Викрасти за 32 секунди: з галереї у США винесли картину Сальвадора Далі (ВІДЕО)

15 жов 2019, 14:48
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Картину Сальвадора Далі «Палаючий жираф» злодій всього за 32 секунди поцупив з галереї Dennis Rae Fine Art у Сан-Франциско.

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Численні камери спостереження зафіксували, як зловмисник просто йде вулицею, несучи картину, розміром 50 на 60 см, у руках. Про це повідомляє агентство Associated Press.

На скоєння злочину невідомому чоловікові в блакитній футболці та шапці знадобилося всього 32 секунди.

Вартість викраденої картини оцінюється у 20 тис. дол. США. Далі її створив у 1966−1967 роках під впливом творчості Пабло Пікассо.

У галереї вважають, що у зловмисника міг бути співучасник, котрий відволікав працівника закладу, коли здійснювалася крадіжка.

Картина мала б бути закріплена на мольберті карабіном і тросом. У галереї не виключають, що зловмисники могли їх обрізати або картина не була закріплена з інших причин.

Директор галереї Раджад Хопкінс сумнівається, що ця крадіжка була здійснена на замовлення. Ймовірно, злодій просто побачив можливість це зробити.

Хопкінс також додав, що цей твір Далі досить відомий, тому злодіям буде непросто його продати.

Картина була застрахована. Це одне з приблизно 30 полотен, які демонструються для виставки, що проводиться в галереї.

Нагадаємо, США нещодавно повернули Україні картину «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» художника Михайла Паніна, яка зникла в роки Другої світової війни.


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