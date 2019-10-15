Рейтинг кращих університетів Східної Європи поповнили 20 українських вишів. Фото: in-poland.com

https://racurs.ua/ua/n128086-reytyng-kraschyh-universytetiv-shidnoyi-ievropy-popovnyly-20-ukrayinskyh-vyshiv.html

Ракурс

Рейтинг університетів Східної Європи і Центральної Азії включає 20 українських вишів. Зокрема, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка назвали лідером у сфері освіти в Україні.

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КНУ та ще 19 вищих навчальних закладів України потрапили до міжнародного рейтингу університетів країн Східної Європи та Центральної Азії від британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS). Список із 350 кращих закладів вищої освіти опубліковано на сайті Topuniversities.

Найвищу сходинку в рейтингу серед вітчизняних університетів зайняв КНУ ім. Шевченка (29 місце). Київський політехнічний інститут ім. Сікорського потрапив на 67 місце), а Харківський національний університет ім. Каразіна — на 69 місце.

Львівська політехніка, Києво-Могилянська академія, Сумський державний університет та Харківський політехнічний інститут зайняли позиції у другій сотні рейтингу. Гірший результат показали Національний університет біоресурсів і природокористування України, Острозька академія, Донецький національний технічний університет, Черкаський університет ім. Хмельницького, Харківський національний економічний університет ім. Кузнеця, Ужгородський національний університет, Донецький національний університет ім. Стуса, Дніпровська політехніка, Харківський національний університет радіоелектроніки та Національний авіаційний університет. Вони потрапили до третьої сотні.

Перші три місяця у рейтингу британські експерти віддали російським вищим навчальним закладам. Лідером став Московський державний університет ім. Ломоносова, на другій позиції розмістився Санкт-Петербурзький державний університет, а на третій — Новосибірський державний університет. До топ-5 також внесено Тартуський університет в Естонії та Карлів університет у Чехії.

Кращі виші Східної Європи і Центральної Азії обирали за десятьма критеріями. Аналітики детально вивчали показники академічної репутації та репутації серед роботодавців, співвідношення викладачів і студентів, кількість публікацій на одного співробітника. Важливими виявились міжнародні наукові зв’язки, вплив університету в інтернеті, частота цитування, а також частка співробітників зі ступенем PhD та іноземних працівників і студентів.

Між тим нагадаємо, що екс-ректор Національного медичного університету ім. Богомольця Катерина Амосова заявила, що в Україні відсоток викладачів, які вимагають хабарі, менший, аніж студентів, які намагаються їх дати.