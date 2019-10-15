Рейтинг лучших университетов Восточной Европы пополнили 20 украинских вузов. Фото: in-poland.com

https://racurs.ua/n128086-reyting-luchshih-universitetov-vostochnoy-evropy-popolnili-20-ukrainskih-vuzov.html

Ракурс

Рейтинг университетов Восточной Европы и Центральной Азии включает 20 украинских вузов. В частности, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко назвали лидером в сфере образования в Украине.

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КНУ и еще 19 высших учебных заведений Украины попали в международный рейтинг университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии от британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). Список из 350 лучших высших учебных заведений опубликован на сайте Topuniversities.

Высшую ступеньку в рейтинге среди отечественных университетов занял КНУ им. Шевченко (29 место). Киевский политехнический институт им. Сикорского попал на 67 место, а Харьковский национальный университет им. Каразина — на 69 место.

Львовская политехника, Киево-Могилянская академия, Сумской государственный университет и Харьковский политехнический институт заняли позиции во второй сотне рейтинга. Худший результат показали Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Острожская академия, Донецкий национальный технический университет, Черкасский университет им. Хмельницкого, Харьковский национальный экономический университет им. Кузнеца, Ужгородский национальный университет, Донецкий национальный университет им. Стуса, Днепровская политехника, Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Национальный авиационный университет. Они попали в третью сотню.

Первые три места в рейтинге британские эксперты отдали российским высшим учебным заведениям. Лидером стал Московский государственный университет им. Ломоносова, на второй позиции разместился Санкт-Петербургский государственный университет, а на третьей — Новосибирский государственный университет. В топ-5 также внесены Тартуский университет в Эстонии и Карлов университет в Чехии.

Лучшие вузы Восточной Европы и Центральной Азии выбирали по десяти критериям. Аналитики подробно изучали показатели академической репутации и репутации среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, количество публикаций на одного сотрудника. Важными оказались международные научные связи, влияние университета в интернете, частота цитирования, а также доля сотрудников со степенью PhD, иностранных работников и студентов.

Между тем напомним, что экс-ректор Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова заявила, что в Украине процент преподавателей, которые требуют взятки, ниже, чем студентов, которые пытаются их дать.