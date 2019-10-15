Реформа образования. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2461-zakonoproekty-o-reforme-obrazovaniya-vno-v-devyatom-klasse-i-strasti-vokrug-selskih-shkol.html

Ракурс

«Ракурс» уже писал о том, что среди образовательных законопроектов, которые запланированы для рассмотрения во время текущей сессии Верховной Рады, есть проект закона №1121 «О признании утратившим силу Закона Украины «Об образовании», подготовленный группой депутатов от ОПЗЖ. Фактически этот документ полностью обесценивает все реформы образования в Украине за последние пять лет. Однако во время нынешней сессии будут рассматриваться и законопроекты, которые закрепляют законодательно реформаторские шаги предыдущей власти.

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Реформа образования: новая школа

Прежде всего, это кабминовский законопроект «О полном общем среднем образовании», который должен быть рассмотрен парламентом во втором чтении (30 мая нынешнего года законопроект был принят за основу Верховной Радой VIII созыва). Пока депутаты от ОПЗЖ намереваются отменить закон «Об образовании», данный законопроект является логическим продолжением действующего законодательства.

Задача законопроекта, как сказано в пояснительной записке к нему, — закрепить реформы образования, начатые в 2017 году не только принятием закона «Об образовании», но и реформаторской концепцией «Новая украинская школа» на период до 2029 года.

Эта концепция о реформе образования заслуживает того, чтобы упомянуть о ней отдельно. За четверть века независимости в Украине, по сути, продолжала работать самая что ни на есть советская школа, построенная на том, чтобы механически запихнуть в детскую голову как можно больше данных, школа, в которой разве что оценочная шкала увеличилась с пяти до двенадцати, да наполнение идеологической работы с детишками стало не «советским», а «украинским», оставаясь по сути таким же кондовым и формальным.

«Новая украинская школа» (НУШ) — это попытка внедрить принципиально новые подходы к обучению: не зубрежка, а обучение умению мыслить самостоятельно, не жесткая оценочная система, а ориентирование детей на собственные достижения. Кстати, домашние задания для младшеклассников тоже не предусмотрены, а при приеме в школу малышей не сортируют при помощи собеседований. В 2017 году стартовал пилотный проект НУШ, рассчитанный на сотню школ, а в прошлом учебном году уже все первоклассники начали обучение по новым стандартам.

Разумеется, не все сразу получилось идеально. Но вот характерная деталь — о «провале школьной реформы» и о том, что «родители крайне не довольны новой украинской школой», активно пишут СМИ, финансируемые, скажем так, «из-за поребрика». Если «Страна», «Вести» или подобные им издания заявляют, что реформа образования плоха, значит, это действительно стоящая реформа.

ВНО для девятиклассников согласно реформе образования — с 2027 года

Но о реформе школы можно говорить бесконечно, а нас сейчас интересует законопроект №0901 «О полном общем среднем образовании». В нем закреплено положение нового закона «Об образовании» о том, что среднее образование становится трехуровневым (начальное, базовое и профильное среднее). Среднее образование можно получать в разных формах — не только в школе, но и дистанционно, экстерном, в форме домашнего образования, педагогического патронажа и других.

Одним словом, вопрос, как получать образование, — не основной. Главное в реформе образования — качество. Проверять текущее качество базового среднего образования школа может по собственной шкале, но годовое оценивание и государственная итоговая аттестация производится все-таки по 12-балльной шкале. На протяжении учебы дети получают три свидетельства — о начальном, базовом и полном общем среднем образовании. Если у школьника все оценки не ниже 10, ему вручают свидетельство с отличием.

ВНО, согласно предлагаемой реформе образования, планируется проводить по окончании не только общего среднего, но и базового образования. В принципе, малыши после четвертого класса тоже могут пройти ВНО, но исключительно с целью мониторинга качества образования. По окончании базового среднего образования (после девятого класса) школьники проходят ВНО, а его результаты могут использоваться при зачислении в лицеи, профессиональные колледжи и училища. Сейчас для зачисления в профильные учебные заведения используются оценки в аттестате, но ВНО — система более справедливая, ведь во время независимого оценивания невозможно искусственно завысить или занизить оценку. ВНО для девятиклассников вводится с 2027 года, а до этого оно может проводиться по решению центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки.

Реформа образования: языковый вопрос

Отдельная тема в предлагаемой реформе образования — языковый вопрос. Тут законопроект не расходится с действующим законом «Об образовании». В ст. 5 документа сказано: «Языком образовательного процесса в заведениях общего среднего образования является государственный язык».

Что касается коренных народов или национальных меньшинств (судьба которых так остро волнует депутатов от ОПЗЖ), то законопроект о реформе образования очень лоялен к вопросу получения образования на родном языке. Поскольку языковый вопрос постоянно становится объектом спекуляций, эту часть законопроекта стоит процитировать:

«Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и реализующие право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, получают: базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в 5 классе с ежегодным увеличением такого объема (не менее 40% в 9 классе); профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени.

Лица, принадлежащие к другим национальным меньшинствам, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

Перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке и на языке национального меньшинства, определяется образовательной программой образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственных стандартов и с учетом особенностей языковой среды».

Речь идет, повторим, о государственных, коммунальных и корпоративных учебных заведениях. Частные школы, в которых дети учатся за средства физических и/или юридических лиц, вправе свободно выбирать язык образовательного процесса. Единственное ограничение — это не должны быть публичные средства. А единственное условие, согласно предлагаемой реформе образования, — школьники должны овладеть государственным языком в полном соответствии с государственными стандартами.

Кстати, если речь зашла о частных школах, то их не может открывать кто угодно. Основателем или сооснователем не может быть гражданин государства, признанного ВР государством-агрессором или государством-оккупантом, он же не может получить лицензию на образовательную деятельность. То же касается и юрлица с иностранными инвестициями государства-агрессора, или зарегистрированного на территории агрессора, или если конечный бенефициарный владелец — резидент государства-агрессора.

Реформа образования: сельские школы… для увеличения рождаемости?

В законопроекте «О полном общем среднем образовании» сказано, что в сельских школах дети разного возраста могут учиться в объединенном классе. Тут самое время перейти к еще одному законопроекту — №1169 «Об установлении моратория на ликвидацию и реорганизацию заведений общего среднего образования, основанных на государственной и коммунальной формах собственности». Его автор, депутат Дмитрий Шпенов, в Раду IX созыва был избран по мажоритарному округу. Но не стоит забывать, что сей господин хоть сегодня и беспартийный самовыдвиженец, однако в Раду VII созыва был избран от Партии регионов, голосовал за «законы 16 января». Такие вещи стоит держать в голове, когда читаешь законопроекты самого что ни на есть патриотического содержания, в которых поминаются «основы», «духовность», «историческое наследие» и проч.

Итак, зачем, по мнению автора законопроекта, нужен мораторий на ликвидацию и реорганизацию (sic!) школ аж до 2030 года? В пояснительной записке сказано, что реформа образования «носит формальный характер», а права граждан игнорируются. А ведь Конституция гарантирует право на образование! И даже более того — все дети должны иметь равные права на получение качественного образования. И потому — ах! — нельзя закрывать сельские школы. «Государственные деятели забывают, что за каждой закрытой школой стоят культурное достояние края, исторические ценности, местные традиции и обычаи. Это человеческие судьбы и историческая память. Никто не уполномочивал власть уничтожать все это».

А еще сельские школы, по мнению автора законопроекта о реформе образования, следует сохранять… «для увеличения рождаемости». Мол, будет школа — в селе наделают и новых учеников.

Как же на самом деле обстоят дела с «равным доступом к качественному образованию»? Неважно обстоят. Любой выходец из небольшого села расскажет, как два-три учителя преподавали у них по нескольку предметов, как про химические и физические опыты приходилось читать только в учебнике. И как в итоге тяжело приходилось, когда при поступлении в вузы сельские абитуриенты вынуждены были конкурировать с городскими. Для того чтобы поступить, нужно было проявить не только недюжинные способности, но и чудеса упорства и самоорганизации.

Во всем цивилизованном мире эта проблема решается просто — путем создания так называемых опорных школ. И, да, для этого приходится закрывать маленькие сельские учебные заведения с десятью учениками в одном смешанном классе и переводить детей в опорную школу. Программа «Школьный автобус», кстати, существует именно для этого — чтобы любой сельский ребенок мог быстро и безопасно добраться до большой, хорошо оснащенной школы с полным штатом высококвалифицированных учителей, современным оборудованием. Школы, где он может получить конкурентоспособный багаж знаний.

В Украине, между прочим, уже работает около 350 опорных школ. Но нет, давайте законсервируем процесс. Зачем в селе химические лаборатории и компьютерные классы? Зачем сельским детям поступать в вузы? Главное — сохранить «исторические ценности, местные традиции и обычаи».

Реформа образования: сельским учителям — жилье и землю

Давайте под конец поговорим о хорошем. Например, о том, какую пользу может принести политический популизм и конкуренция за самую «народную» и «человечную» партию. Сегодня на это место активно претендует БЮТ, и от партии в парламент было внесено несколько остросоциальных законопроектов. Среди них — законопроект №2029 «О внесении изменений в статью 57 Закона Украины «Об образовании» относительно дополнительных льгот и повышения уровня оплаты труда для педагогических и научно-педагогических работников». В нем речь идет об изменениях и уточнениях в законе «Об образовании», касающихся тарифных ставок, окладов, денежных вознаграждений и социальных гарантий.

В частности, говорится и о льготном обеспечении жильем учителей — предоставлении служебного жилья тем, кто работает в сельской местности, поселках городского типа. Если учитель проработает 10 лет, служебное жилье переходит в его собственность. Предусмотрены существенные льготы при оплате коммунальных тарифов для сельских учителей, бесплатное получение в собственность земельного участка.

Все эти полезные вещи, согласно реформе образования, предлагается учесть в проекте бюджета на 2020 год. Дело хорошее, и вряд ли у кого-нибудь рука поднимется проголосовать против.

P. S. В конце сентября в парламенте был зарегистрирован еще один законопроект о реформе образования, №2169 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно финансирования высшего образования», который, по мнению авторов, поможет реализовать идею автономии высших учебных заведений. Вузы, будучи сегодня бюджетными организациями, связаны в решении кадровых, организационных и финансовых вопросов. Но проблемы высшей школы достойны отдельного разговора.