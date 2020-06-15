Внешнее независимое оценивание: придушить ВНО втихую

ВНО 2020 — Внешнее независимое оценивание. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2654-vneshnee-nezavisimoe-ocenivanie-pridushit-vno-vtihuu.html

Ракурс

Карантинные меры, принимаемые для борьбы с эпидемией коронавируса, похоже, не только угробят мелкий и средний бизнес, но и могут нанести непоправимый удар по системе высшего образования. Внешнее независимое оценивание (ВНО), которое проводится в Украине уже больше десяти лет и успешно заменило насквозь коррупционные вступительные экзамены, могут придушить втихую, ссылаясь на «заботу о здоровье детей» и «противоэпидемические мероприятия».

ВНО стало настоящей революцией в системе образования, и, как у всякого революционного новшества, у него нашлись ярые недоброжелатели — в основном вузовские преподаватели, для которых старые вступительные экзамены были отличной кормушкой. Неудивительно, что разговоры об отмене внешнего независимого оценивания велись давно. А тут эпидемия подкинула такой шанс закопать его окончательно.

Профанация внешнего независимого оценивания

Мы уже писали о предположительных графиках проведения тестирования, но, похоже, это напрасный труд. Например, на этой неделе, 15 и 17 июня было запланировано проведение пробного ВНО, но в субботу неожиданно стало известно, что все отменяется. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге о том, что Кабмин внес изменения в постановление №392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий», которым установлен карантин с 22 мая до 22 июня 2020 года, исключив из числа разрешенных мероприятий пробное тестирование.

Интересно, что, по словам заместителя директора Украинского центра оценивания качества знаний Татьяны Вакуленко, в УЦОКО узнали об этом из соцсетей. Сотрудники центра перестроились на ходу и тут же распространили просьбу к абитуриентам воздержаться от визитов в центры тестирования в эти понедельник и среду.

Что делать абитуриентам, которые серьезно готовятся к поступлению? Им предложили два варианта. Первый — зайти в личный кабинет на сайте УЦОКО, скачать тетради и бланки, заполнить их дома и прислать на проверку. На выполнение задания дается два дня вместо пяти часов. Второй вариант — все-таки появиться в центре лично, взять свои тетради и увезти их домой для самостоятельной работы. На выполнение заданий дается снова-таки два дня.

И тот, и другой способ — чистая профанация: имея под рукой все необходимые материалы, помощников и свободный доступ к интернету, абитуриенты могут отлично написать тест. Только какой в этом смысл? Ведь пробное тестирование ВНО дает им возможность провести проверку в условиях, максимально приближенных к боевым. А подобное «онлайн-тестирование» можно было бы провести уже раз сто, просто закачав бесплатно тестовые задания предыдущих лет.

Плакали денежки за пробное ВНО?

Кстати о «бесплатно». Пробное тестирование — платное мероприятие. В Минобразования сообщили, что деньги, уплаченные за пробное ВНО, возвращать не будут. И в МОН, и в УЦОКО это объяснили тем, что при расчете стоимости учитываются затраты на составление тестов, перевод, создание звуковых материалов, макетов тестовых тетрадей, бланков ответов, информационных бюллетеней. Приплюсуйте сюда оплату труда сотрудников. В общем, деньги уже потрачены, а что услуга за эти деньги — не услуга, а так, фикция, в этом виноват исключительно вирус.

Однако добрый наш президент немедленно нарисовался с утешительным заявлением — распорядился провести пробное ВНО бесплатно, а деньги всем вернуть. Об этом в одном из интервью сказал министр финансов Сергей Марченко: «Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тыс. участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн грн будут компенсированы в полном объеме».

Вот-вот должна появиться информация о том, как правительство собирается возвращать эти деньги. Только, честно говоря, велика вероятность, что это заявление — из серии обещаний платить по 4000 долл. учителям и сумасшедшие надбавки медикам, участвующим в ликвидации последствий эпидемии коронавируса.

Так когда будет ВНО?..

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что возможность проведения ВНО в период с 25 июня по 17 июля этого года рассмотрят 20−22 июня, и решение будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

«Все пункты тестирования были готовы к проведению пробного ВНО. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство приняло решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях. Даты проведения основной сессии ВНО пока остаются без изменений», — утешает абитуриентов и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Одним словом, час «Ч» — 22 июня. Именно тогда, по словам Виктора Ляшко, и обещают принять окончательное решение о сроках проведения ВНО. И между прочим, господин Ляшко не исключает возможности, что эпидемиологическая ситуация не даст провести внешнее независимое оценивание в запланированные сроки.

…И будет ли оно вообще?

А тем временем за день до решения Кабмина о запрете пробного ВНО в соцсетях появился очень тревожный пост образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, который узнал из своих источников, что власть уже готовит документы об отмене ВНО.

Сергей Горбачев резюмирует: ВНО является сегодня самой надежной гарантией права на равный доступ к высшему образованию. Образовательный омбудсмен, назначенный на эту должность год назад еще Кабмином Гройсмана, в прошлом — учитель-словесник и директор специализированной школы, точно знает, как работает система подготовки к поступлению и собственно поступления в вузы.

Мнения по поводу чехарды с ВНО в обществе самые разные, и чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в любую из веток комментариев под любой из новостей о тестировании. «Похоже, нас готовят к возрождению коррупционной клоунады в виде вступительных экзаменов». «Раньше жили без ЗНО и было все отлично! Зачем детям нервы тратить, у них и так нагрузка бешеная в школе! Отменить ЗНО вообще».

Отмена пробного тестирования, полный туман в вопросе сроков основного ВНО — все это похоже на тактику маленьких шажков в сторону одного большого решения: прикончить ВНО и вернуть старую систему экзаменов.

Между прочим, появилась информация о том, что в Киеве уже отменили прохождение ВНО для выпускников, которые не будут поступать (напомним, ВНО — это возможность не только поступить в вуз, но еще и объективно оценить качество образования). В приказе отмечено, что такой шаг предпринят с целью «сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса и предотвращения распространения на территории города Киева острой респираторной болезни COVID-19».

Под лозунгом «борьбы за здоровье», похоже, нам преподнесут еще много сюрпризов.