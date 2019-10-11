Проекты законов Украины об образовании: отменить к чертям собачьим!

Проекты законов Украины об образовании. Иллюстрация: Анкера С. А., Сельская школа, 1858

https://racurs.ua/2457-proekty-zakonov-ukrainy-ob-obrazovanii-otmenit-k-chertyam-sobachim.html

Ракурс

Пока политически озабоченные украинцы обсуждают импичменты, неприкосновенность депутатов, громкие «антикоррупционные» заявления и прочие околополитические игрища, в новой Раде готовятся к слушанию несколько пакетов социальных законопроектов, которые, по большому счету, куда важнее для граждан, чем чисто политические. Сегодня у нас под прицелом — проекты законов Украины об образовании, которые должна рассмотреть ВР IX созыва.

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Долой независимое оценивание?

В развитых странах образование — одно из стратегических направлений государственной политики, потому что человеческий ресурс для государства дороже нефти-газа и золота-брильянтов. В который раз приведем в пример Японию, страну, зажатую на цепочке небольших островов посреди океана, лишенную полезных ископаемых и превратившуюся в супердержаву исключительно за счет человеческого фактора. Там даже в обычных детских садах работают преподаватели высочайшей квалификации, нередко с учеными степенями, потому что японцы понимают: золотой запас государства надо растить с самого раннего возраста.

Страна, где образование финансируется по остаточному принципу, где не только детсадовские педагоги, но и школьные учителя, и, даже страшно сказать, вузовские преподаватели получают гроши, не имеет будущего. Потому что очень скоро населять ее будут малограмотные дикари, люди третьего сорта, отбросы цивилизации. Зачем таким вообще образование?

К слову, 11 сентября на сайте Кабмина была зарегистрирована анекдотическая петиция №41/002531-19еп об отмене внешнего независимого оценивания «в школах, колледжах, техникумах и ПТУ». Ее инициатор жалуется на то, что «ВНО вредит здоровью и психике школьников и студентов. Дети перестают заниматься спортом и другой внеклассной деятельностью, потому что они знают: если не сдадут экзамен, они — никто». Автор этого эмоционального, но малограмотного текста предлагает сдавать ВНО госслужащим и депутатам и не знает, что оценивание, вообще-то, проходит вне рамок школ и училищ, сдавать его необязательно, но сделать это может любой желающий. А ведь ВНО проводится в Украине уже больше 10 лет. Тем не менее, петиция собрала всего за две недели более трети (!) необходимых голосов.

В проекте бюджета-2020 на образование запланировано 136,4 млрд грн. Это на 7,7 млрд грн больше, чем в бюджете на этот год, но все равно сумма далека от необходимой. При этом в документе нет статьи расходов на широко разрекламированное во время предвыборной кампании нынешнего президента повышение зарплаты учителям. Правда, впервые 300 млн грн будет направлено на развитие высшей школы, но если вы думаете, что зарплата вузовского преподавателя намного выше учительской, то сильно ошибаетесь. Так что сумма в 300 млн грн вряд ли поправит положение.

Драки за закон Украины об образовании

Прежде чем перейти к проектам законов Украины об образовании, нужно сказать несколько слов о действующем законодательстве в этой сфере.

Битвы за новый закон Украины об образовании длились в стране годами. Еще за пару лет до Майдана на этом поле шла нешуточная драка за два конкурирующих законопроекта: один — от «партии» Табачника, одиозного министра, другой — от «прогрессистов», представленных следующими за Табачником в хронологическом порядке министрами Сергеем Квитом и Лилией Гриневич. Потом случился Майдан, Табачник удрал из страны, министром стал Квит, и… Ничего особо не изменилось в системе, просто старые схемы возглавили новые люди. (Справедливости ради надо сказать, что в Министерстве образования даже при Табачнике на уровне «среднего звена» — специалистов департаментов, разрабатывавших новые программы, — работали настоящие профессионалы, действительно занимавшиеся образовательными программами, а «схемами» ведали небожители министерства.)

С апреля 2016-го и по недавнее время министерство возглавляла Лилия Гриневич, а в 2017-м наконец был принят новый закон Украины об образовании, в котором содержался целый ряд действительно революционных новшеств. Так, в нем закреплен принцип трехуровневого образования: начальное (четыре года), базовое среднее (пять лет) и профильное среднее (три года). Базовое среднее образование вводится с 2022 года, профильное среднее — с 2027-го. Таким образом, уже нынешние младшеклассники не будут досиживать бессмысленно три года в так называемой обычной школе, а, став подростками, смогут определиться со своей будущей специализацией, выбирая между академическим лицеем и профессиональным колледжем.

В законе Украины об образовании еще много толковых новшеств — широкая автономия учебных заведений, которые могут утверждать собственные учебные планы, распоряжаться финансами и самостоятельно решать основные кадровые вопросы. Закреплены внедрение инклюзивного образования, механизмы повышения зарплаты учителям.

Однако больше всего разговоров вызвали языковые статьи нового закона Украины об образовании. Кратко можно сказать так: украинская школа в целом становится исключительно украиноязычной. А ученикам и студентам, которые представляют национальные меньшинства и коренные народы, гарантируется право на обучение на родном языке, но исключительно в отдельных специально созданных классах.

Напомним, что это новшество вызвало бурное недовольство в некоторых соседних странах. Парламент Венгрии принял осуждающую резолюцию, президент Румынии даже отменил запланированный визит в Украину. И все из-за того, что в Западной Украине вместо венгерских и румынских школ теперь будут исключительно украинские, с венгерскими и румынскими классами.

Однако давайте смотреть правде в глаза: это новшество было введено не ради венгерских школ в Закарпатье, а ради школ русских на Востоке и в Центральной Украине. Потому что вряд ли Венгрия или Румыния осмелятся под предлогом «защиты прав угро- или романоязычных граждан» аннексировать украинские территории. А вот для империи, подпирающей Украину с востока, это — самое милое дело.

Проекты законов Украины об образовании: даешь национальные школы

А теперь — о свеженьких проектах законов Украины об образовании, поступивших в парламент. «Власть меняется!» — эта мысль, конечно же, возбудила до крайности всех реваншистов, сепаратистов, сторонников «федерализации» и почитателей «русского мира». Мы уже писали о языковом законопроекте Новинского-Вилкула, снова продвигаемого одним из соавторов, просочившимся в парламент по мажоритарке.

И вот вам, пожалуйста, — еще один законопроект, на этот раз чисто образовательный: №1125 «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» относительно обеспечения защиты языковых прав национальных меньшинств», внесенный знатным оппозиционером из ОПЗЖ Нестором Шуфричем.

Суть проекта закона Украины об образовании можно выразить коротко: если школы, садики и вузы находятся на территориях, где распространены языки меньшинств или региональные языки, местные советы могут «осуществлять меры, направленные на использование региональных языков или языков меньшинств». Прямо о русских, венгерских или каких-либо других школах в документе не сказано, но есть фраза о том, что там «могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках — государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза». «Несколько дисциплин» можно трактовать как угодно. Например, 9 из 10 (десятая — обязательный украинский).

Образовательный апокалипсис

«Зачем вообще нужны полумеры?» — подумали, видимо, в ОПЗЖ и совместными усилиями группы депутатов (среди которых — Бойко, Королевская, Рабинович и все тот же Шуфрич) выдали законопроект №1121 «О признании утратившим силу Закона Украины «Об образовании».

В пояснительной записке этого проекта закона Украины об образовании нарисована поистине апокалиптическая картина: отечественная система образования в упадке, качество образовательных услуг резко упало.

Скажем прямо, наша образовательная система пока еще далека от совершенства, однако интересно наблюдать за тем, как депутаты от ОПЗЖ нагнетают ситуацию. Например, «согласно данным Госстата, на начало 2018/2019 учебного года (у. г.) по сравнению с 2014/2015 у. г., в Украине: количество общеобразовательных школ сократилось на 2,1 тыс. — с 17,6 тыс. до 15,5 тыс. заведений; сокращено (потеряли работу) 13 тыс. учителей — с 454 тыс. до 441 тыс. человек».

Эти цифры даются без привязки к демографической ситуации. Количество студентов сократилось более чем на 100 тыс., аспирантов — почти на 5 тыс. Что ж, если учесть то, насколько активно в последние годы наши вузы штамповали юристов, психологов и менеджеров с бесполезными дипломами, то, может, количество мест в них давно не мешало бы сократить. Однако эти цифры подаются в документе как абсолютное зло. Сокращаются и объемы госзаказов в вузах: по сравнению с прошлым годом заказ на младших специалистов уменьшился на 6,1%, магистров на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра — на 10,1%.

Итак, статистические данные, которые должны быть, по сути, просто объектом анализа, подаются авторами проекта закона Украины об образовании как абсолютное зло, которое «не только создает значительные риски для формирования образовательного, человеческого и социального капитала в Украине, но и постепенно отбрасывает ее на периферию мирового интеллектуального и научно-технического пространства».

А виной всему — якобы образовательная реформа, затеянная «попередниками». Поэтому — долой закон Украины об образовании, который, объективно говоря, стал первой серьезной попыткой вытащить нашу систему образования из совкового болота. К сожалению, дело это долгое, анахронизмов и откровенных глупостей в этой сфере хватает, поэтому желающие покричать, как все плохо и как все срочно надо менять, находят для этого убедительные, на первый взгляд, аргументы.

На самом деле все обстоит не так уж плохо. Да и среди проектов законов Украины об образовании, которые парламент собирается рассматривать на текущей сессии, есть такие, которые продолжают реформу. О них — в следующем материале.