Карантин в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2645-karantin-v-ukraine-polnyy-bespredel-starshiy-prikazal.html

Ракурс

Череда глупостей, маразмов и откровенных беззаконий, совершаемых под предлогом карантина в Украине в связи с коронавирусом, пополнилась настоящим бриллиантом. В начале недели Приморский суд города Одессы вынес решение по очередному карантинному делу — оштрафовал на 17 тыс. грн 28-летнюю барышню, вздумавшую прогуливаться по городу без документов. Самым подозрительным полицейским показалось, видимо, то, что дама гуляла по улице ночью. Ее остановили, составили протокол, дело отправилось в суд — и вот результат.

Больше всего в идиотских распоряжениях о карантине в Украине пугает не то, что большинство из них — просто бессмысленные телодвижения, выдающие некомпетентность, растерянность, а порой и откровенную глупость власть предержащих. И даже не то, что полиция и суды их выполняют, а то, что граждане готовы подчиняться, даже не задумываясь над тем, от кого исходят эти глупости и законны ли они в принципе.

Случай незадачливой одесситки, любительницы ночных прогулок заставляет рассмотреть ситуацию подробно. И знаете что? Мы не станем даже интересоваться у профессиональных юристов насчет законности разных веселых карантинных мер. Для чистоты эксперимента просто найдем документы, лежащие в открытом доступе.

Карантин в Украине и просроченный запрет

Итак, в материалах дела, которым даже слегка похвасталась пресс-служба суда, даму задержали ночью 29 апреля без документов, и тем самым она нарушила пункт 16 постановления Кабмина №255 от 2 апреля 2020 года. А это — штраф от 17 тыс. грн, каковые нарушительнице и впаяли, добавив еще 420 грн 40 коп. судебного сбора.

Сначала смотрим на дату. Феноменальное постановление КМУ №225, на которое ссылается суд, запрещало в связи с карантином в Украине гулять в парках, заходить на стадионы и обязывало соблюдать масочный режим, используя маски, «в том числе и изготовленные самостоятельно», то есть тряпочки на веревочках или вот хоть вязаную крючком авоську, которую недавно натянула одна депутатша. Срок действия этих крайне важных для борьбы с эпидемией шаманских действий в постановлении тоже указан — до 24 апреля. То есть когда беспаспортную одесситку «замели», с конечного срока действия грозного документа прошло уже пять дней. Собственно, и сейчас, когда с 24 апреля минуло больше месяца, нам рассказывают о «смягчении карантинных мер». Например, не прошло и недели, как милостиво сняли ленточки со стадионов и спортивных площадок.

Ни один поисковый запрос (а мы сейчас ищем данные с позиции обычного законопослушного гражданина, а не искушенного в юридических тонкостях адвоката) не выдал ничего такого, что указывало бы на продление действия постановления КМУ №255 о карантине в Украине. «Плохо искали!» — может сказать кто-нибудь. Но вот какая штука. По закону, проекты актов (в том числе кабминовских постановлений), которые имеют важное общественное значение и определяют права и обязанности граждан, подлежат предварительному опубликованию. Если бы акт о продлении карантинных запретов существовал, его обязаны были бы опубликовать на официальных сайтах.

«Ваши документики»

Теперь о проверке документов. Кабмин ввел своим постановлением режим чрезвычайной ситуации. Но тут снова незадача: чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение — это, как говорят все в той же Одессе, две большие разницы. Вводя ЧП, государство берет на себя финансовые потери бизнеса, проблемы с работой и зарплатой всех граждан. ЧП вводит Верховная Рада по представлению президента. У нас парламентско-президентская республика, вы еще не забыли об этом?

Кабмин же может ввести чрезвычайную ситуацию, но права и свободы граждан в этом случае не ограничиваются! То есть в отношении нас, граждан, действуют обычные законы. Например, Закон Украины «О Национальной полиции». Там есть целая отдельная статья 32, «Проверка документов лица». Случаев, когда у полицейского есть на то право, всего шесть:

Если лицо обладает внешними признаками, похожими на внешние признаки лица, находящегося в розыске, или безвестно отсутствующего лица. Если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение. Если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом или в месте осуществления специального полицейского контроля. Если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно. Если лицо находится в месте совершения правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другой чрезвычайной ситуации. Если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения.

Предположим, что одесситка похожа на Соньку Золотую Ручку, находящуюся в розыске, или, например, из-под одежды у нее торчала рукоятка игрушечного пистолета. Что делать, если ее (или вас) остановили, а паспорта как на грех при себе нет? Все просто — просите, в свою очередь, удостоверение у сотрудника полиции, если не уверены, что он не ряженый, звоните по номеру 102 или требуете у сотрудника телефон его подразделения.

Если полицейский настоящий, он может доставить вас в ближайший пункт полиции. Задерживать вас там имеют право не более трех часов — этого достаточно, чтобы проверить ваши данные по базам. В то время вы можете позвонить родным или знакомым, чтобы те доставили вам паспорт. Вот и все! У нас, повторимся, не введено чрезвычайное положение и действуют все правовые гарантии для граждан, начиная с Конституции.

60-летние лишенцы

Впрочем, Кабинет министров плевать хотел на Конституцию. Министр здравоохранения Максим Степанов на недавнем брифинге ссылался на еще одно феерически прекрасное постановление КМУ №392, определяющее порядок противоэпидемических мер, в котором говорится, в том числе, еще об одной группе «лишенцев» в связи с карантином в Украине — людях старше 60 лет.

«Что касается наших граждан, которые старше 60 лет. Это люди, которые входят, прежде всего, в группу риска. Забота о здоровье таких граждан говорит о том, что мы рекомендуем и подчеркиваем, что им надо находиться максимально в самоизоляции», — вот цитата из выступления господина Степанова.

Пока Кабмин исторгает из себя «рекомендации», Гоструда уже выдает «уточнения» — где могут работать сотрудники старше 60 лет в период карантина в Украине. Например, в офисе, или в торговле. А если вы в группе риска — так и вообще нигде, Гоструда не рекомендует.

Бред и дикость? Ладно, заходим в который раз на официальный сайт Кабинета министров, читаем постановление №392 от 20 мая 2020 года, совсем свеженькое. Дальше рекомендуем внимательно ознакомиться с выдержкой из документа, чтобы знать, кого Кабмин считает пораженным в правах, а кому милостиво разрешает работать. Депутатам разрешает, правоохранителям, судьям и еще кое-кому:

«Обязательной самоизоляции подлежат:

...лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме государственных служащих и работников государственных органов и органов местного самоуправления, народных депутатов Украины и депутатов местных советов, судей, военнослужащих и работников Вооруженных сил, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, которые:

осуществляют деятельность и предоставляют услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, в сферах информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;

предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергии и газа, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;

являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;

включены в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

являются объектами потенциально опасных технологий и производств».

Но Кабмин хороший. Перечисляя основания для обсервации в период карантина в Украине, добрый премьер Денис Шмыгаль, подписавший распоряжение, говорит, что основанием для обсервации служит «нарушение дважды лицом условий самоизоляции (кроме лиц, подлежащих самоизоляции исключительно в связи с достижением 60-летнего возраста)». Не будут 60-летних принудительно хватать и запихивать в обсервацию, вот спасибо!

…Недавно городской суд Праги постановил, что карантинные меры чешского правительства (закрытие транспорта, магазинов, запрет собираться больше двух) были незаконными. Эти меры ввело Министерство здравоохранения, а по закону необходимо было решение Кабмина, утвержденное в парламенте. Чешское правительство это решение не собирается оспаривать и готовится к валу исков о возмещении ущерба от граждан, пострадавших от карантинных мер.

Интересно, сколько подобных исков по поводу карантина в Украине предъявят Кабмину наши граждане? И предъявят ли вообще? Когда видишь массу людей, гуляющих по улицам в замызганных тряпочках, закрывающих рот, исключительно потому, что «старший приказал», понимаешь, что Кабмину волноваться особо нечего.