Карантин в Украине: этот ужас надолго

Карантин в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2632-karantin-v-ukraine-etot-ujas-nadolgo.html

Ракурс

Ну вот понемногу улегся гнев, вызванный заявлением главного санитарного врача Виктора Ляшко о «психологическом воздействии» карантина в Украине. Напомним, еще каких-то три недели назад в одном из интервью г-н Ляшко безапелляционно заявлял: «Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения».

И вдруг оказалось, что бессмысленные карантинные телодвижения вроде закрытия парков или мытья улиц направлены исключительно на то, чтобы вызвать у украинцев «ощущение тревоги»: «Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический… Нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин».

Чем же чреваты эти меры психологического воздействия в рамках карантина в Украине? Оказалось, вреда от подобных заявлений куда больше, чем от коронавирусной инфекции.

Карантин в Украине и потерянная весна

«Сегодня впервые за два месяца (без двух дней) вышла из квартиры на вольные воздухи. Потеряла эту весну, почти всю», — пишет одна художница, и на вопрос, зачем было это добровольное заточение и почему она даже носа не показывала на улицу, отвечает: «Боялась».

Художники — люди доверчивые, у них тонкая душевная организация, напугать их просто. Впрочем, как и многих других, у кого есть проблемы с критическим мышлением. И больше всего нагнетают ужас бессмысленные карантинные ритуалы, помесь магических обрядов и отправления карго-культа. Поэтому, послушав заклинания все того же главного санитарного врача о карантине в Украине и насмотревшись на угрюмых людей, идущих в одиночестве по улицам, натянув на лицо бесполезные в такой ситуации маски, хочется услышать голос разума.

Один из таких голосов — блог Наталии Николаевой, врача из Одессы, много пишущей сегодня о карантине в Украине. Незадолго до заявления Ляшко о «чувстве страха» она как раз писала о психологических последствиях карантина: «Знаете, что выбешивает? Вот эти публикации от ВОЗ и других организаций: «За время карантина участились случаи суицидальных попыток и звонков на горячие линии в пять раз», «За время карантина участились случаи семейного насилия в два раза и по отношению к детям в том числе». И… инструкции. Куда обращаться женщинам при насилии, как себя вести и что таким людям нужна поддержка, а вообще обратиться к психологу лучше всего. Особенно с детьми должны психологи работать, ведь эта психологическая травма может повлиять на их дальнейшую жизнь. Посадили людей под домашний арест, доводят до психологических травм детей, но нет — сидите все равно — самоубивайтесь, сходите с ума, калечьте детей — нате вам инструкцию о психологической поддержке».

А что говорят серьезные исследования о психологических опасностях, которые несет самоизоляция?

Депрессия, бессонница, алкоголизм и психозы

В СМИ ссылаются на недавнее исследование, опубликованное медицинским журналом Lancet. Точнее, это материалы 24 исследований влияния карантина на душевное здоровье, проведенных в разные годы во время вспышек опасных инфекционных заболеваний. Это интересно еще и тем, что дает возможность понаблюдать отдаленные психологические последствия карантина.

Если коротко, то стресс, депрессии, бессонница, повышенная тревожность, посттравматические расстройства и алкоголизм — не только спутники изоляции. Они остаются с людьми после окончания карантина, и остаются надолго. Посттравматические расстройства — реакция на какое-нибудь ужасное травмирующее событие — может растянуться на месяцы и годы, отравляя существование.

Отсутствие тактильных ощущений, возможности просто прикоснуться к другому человеку, усугубляет стресс. А ношение масок, бесполезных на открытом воздухе, может спровоцировать у некоторых реактивные психозы, и все потому, что мы не видим мимику других людей.

Есть условия, делающие карантин особенно опасным для душевного здоровья. Это, во-первых, продолжительность более 10 дней (а украинцы сидят взаперти уже два месяца) и отсутствие информации о причинах карантина. У нас как будто этой информации более чем достаточно, но… как видите, даже главный санитарный врач делает, мягко говоря, странные заявления.

Сегодня уже активно обсуждаются инструменты психологической помощи «жертвам карантина». Например, в Бельгии заработал сайт «Все в порядке», где людям оказывают психологическую помощь. Наши же карантинные боссы, как видим, предпочитают тактику запугивания.

«Веревку и мыло с собой приносить?»

Складывается ощущение, что психологические риски карантина в Украине — ничто перед открывшимися возможностями провести масштабные социальные эксперименты. Сегодня много пишут о том, что итогом эпидемии станет новый мировой порядок: конец глобализации и смерть либеральной демократии.

Если отложить глобальные теории, все равно крайне интересно наблюдать, насколько далеко в головах людей простираются границы свободы. К сожалению, большинство, как оказалось, готово подчиниться самым нелепым требованиям, даже не задумываясь над тем, от кого они исходят и насколько законны. Да и вообще, большинство довольно смутно представляет себе свои собственные права и не понимает, кто имеет право ими командовать. Создается впечатление, что эти люди в глаза не видели Конституцию и не представляют, что никакие законы, подзаконные акты и указы не могут обрезать права и свободы гражданина. Исключения возможны только в двух случаях: если в стране объявлено военное или чрезвычайное положение. А у нас нет ни того, ни другого.

Что происходит сейчас? Под видом борьбы с пандемией у граждан отбирают базовые права — на свободное передвижение, на свободу собраний, свободу предпринимательства, право на образование, на труд… И смотрят: а может, можно еще что-нибудь отобрать?

Самое ужасное — многие безропотно с этим соглашаются, мол, «старший приказал», и не задумываются о том, кто этот «старший» и на что он имеет право. Окно Овертона распахивается все шире, вещи, казалось бы, беззаконные, становятся обыденностью. Ситуация напоминает черный анекдот, когда управдом вывесил объявление: «Всем жильцам завтра утром быть во дворе, явившиеся будут повешены». И услышал вопрос: «А веревку и мыло с собой приносить, или на месте выдадут?»