Карантин в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2645-karantyn-v-ukrayini-povne-bezzakonnya-starshyy-nakazav.html

Ракурс

Череда дурниць, маразмів і відвертих беззаконь, скоєних під приводом карантину в Україні через коронавірус, поповнилася справжнім діамантом. На початку тижня Приморський суд міста Одеси виніс рішення у черговій карантинній справі — оштрафував на 17 тис. грн 28-річну панянку, яка надумала прогулюватися містом без документів. Найпідозрілішим поліцейським видалося, мабуть, те, що дама гуляла вулицею вночі. Її зупинили, склали протокол, справа вирушила до суду — і ось результат.

Найбільше в ідіотських розпорядженнях щодо карантину в Україні лякає не те, що більшість із них — просто безглузді рухи, які видають некомпетентність, розгубленість, а часом і відверту дурість можновладців. І навіть не те, що поліція і суди їх виконують, а те, що громадяни готові підкорятися, навіть не замислюючись над тим, від кого виходять ці дурниці й чи законні вони в принципі.

Випадок любительки нічних прогулянок з Одеси змушує розглянути ситуацію детально. І знаєте що? Ми не будемо навіть цікавитися у професійних юристів щодо законності різних веселих карантинних заходів. Для чистоти експерименту просто знайдемо документи, що лежать у відкритому доступі.

Карантин в Україні і прострочена заборона

Отже, в матеріалах справи, якою навіть злегка похвалилася прес-служба суду, даму затримали вночі 29 квітня без документів, і тим самим вона порушила пункт 16 постанови Кабміну №255 від 2 квітня 2020 року. А це — штраф від 17 тис. грн, котрі порушниці і впаяли, додавши ще 420 грн 40 коп. судового збору.

Спочатку дивимося на дату. Феноменальна постанова КМУ №225, на яку посилається суд, забороняла з огляду на карантин в Україні гуляти в парках, заходити на стадіони й зобов’язувала дотримуватися маскового режиму, використовуючи маски, «в тому числі і виготовлені самостійно», тобто ганчірочки на мотузочках або ось хоч в'язану гачком авоську, яку нещодавно натягнула одна депутатка. Термін дії цих вкрай важливих для боротьби з епідемією шаманських дій у постанові теж вказано — до 24 квітня. Тобто коли безпаспортну одеситку «замели», з кінцевого терміну дії грізного документа минуло вже п'ять днів. Власне, і зараз, коли з 24 квітня пройшов більш як місяць, нам розповідають про «пом'якшення карантинних заходів». Наприклад, не минуло й тижня, як милостиво зняли стрічки зі стадіонів та спортивних майданчиків.

Жоден пошуковий запит (а ми зараз шукаємо дані з позиції звичайного законослухняного громадянина, а не досвідченого в юридичних тонкощах адвоката) не видав нічого такого, що вказувало б на продовження дії постанови КМУ №255 про карантин в Україні. «Погано шукали!» — може сказати хтось. Але ось яка штука. Згідно із законом, проекти актів (в тому числі кабмінівських постанов), які мають важливе суспільне значення і визначають права та обов'язки громадян, підлягають попередньому оприлюдненню. Якби акт про продовження карантинних заборон існував, його б зобов'язані були опублікувати на офіційних сайтах.

«Ваші документики»

Тепер про перевірку документів. Кабмін ввів своєю постановою режим надзвичайної ситуації. Але тут знову невдача: надзвичайна ситуація і надзвичайний стан — це, як кажуть у тій самій Одесі, дві великі різниці. Вводячи надзвичайний стан, держава бере на себе фінансові втрати бізнесу, проблеми з роботою і зарплатою всіх громадян. Надзвичайний стан вводить Верховна Рада за поданням президента. У нас парламентсько-президентська республіка, ви ще не забули про це?

А от Кабмін може ввести надзвичайну ситуацію, але права і свободи громадян в такому разі не обмежуються! Тобто щодо нас, громадян, діють звичайні закони. Наприклад, Закон України «Про Національну поліцію». Там є ціла окрема стаття 32, «Перевірка документів особи». Випадків, коли у поліцейського є на це право, всього шість:

Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю. Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.

Припустімо, що одеситка схожа на Соньку Золоту Ручку, яка перебуває в розшуку, або, наприклад, з-під одягу у неї стирчала рукоятка іграшкового пістолета. Що робити, якщо її (або вас) зупинили, а паспорта як на гріх при собі немає? Все просто — просите, у свою чергу, посвідчення у співробітника поліції, якщо не впевнені, що він не ряджений, телефонуєте за номером 102 або вимагаєте у співробітника телефон його підрозділу.

Якщо поліцейський справжній, він може доправити вас до найближчого пункту поліції. Затримувати вас там мають право не більш як на три години — цього достатньо, щоб перевірити ваші дані по базах. У цей час ви можете зателефонувати рідним чи знайомим, щоб ті доставили вам паспорт. От і все! У нас, повторімося, не введено надзвичайний стан і діють всі правові гарантії для громадян, починаючи з Конституції.

60-річні позбавленці

Втім, Кабінет міністрів плювати хотів на Конституцію. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нещодавньому брифінгу посилався на ще одну феєрично прекрасну постанову КМУ №392, що визначає порядок протиепідемічних заходів, в якій ідеться, зокрема, ще про одну групу «позбавленців» у зв'язку з карантином в Україні — людей, старших за 60 років.

«Що стосується наших громадян, які старші 60 років. Це люди, які входять, перш за все, у групу ризику. Турбота про здоров'я таких громадян говорить про те, що ми рекомендуємо і наголошуємо, що їм треба знаходитися максимально в самоізоляції», — ось цитата з виступу пана Степанова.

Поки Кабмін народжує «рекомендації», Держпраці вже видає «уточнення» — де можуть працювати співробітники, старші за 60 років, у період карантину в Україні. Наприклад, в офісі, або в торгівлі. А якщо ви у групі ризику — так і взагалі ніде, Держпраці не рекомендує.

Маячня і дикість? Гаразд, заходимо вкотре на офіційний сайт Кабінету міністрів, читаємо постанову №392 від 20 травня 2020 року, зовсім свіженьку. Далі радимо уважно ознайомитися з витягом з документа, щоб знати, кого Кабмін вважає ураженим у правах, а кому милостиво дозволяє працювати. Депутатам дозволяє, правоохоронцям, суддям і ще декому:

«Обов’язковій самоізоляції підлягають:

…особи, які досягли 60-річного віку, крім державних службовців і працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, суддів, військовослужбовців та працівників Збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які:

провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній промисловості;

надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;

є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв».

Але Кабмін хороший. Перераховуючи підстави для обсервації в період карантину в Україні, добрий прем'єр Денис Шмигаль, який підписав розпорядження, каже, що підставою для обсервації є «порушення двічі особою умов самоізоляції (крім осіб, які підлягають самоізоляції виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку)». Не будуть 60-річних примусово хапати й запихати в обсервацію, от спасибі!

...Нещодавно міський суд Праги ухвалив, що карантинні заходи чеського уряду (закриття транспорту, магазинів, заборона збиратися більш як удвох) були незаконними. Ці заходи запровадило Міністерство охорони здоров'я, а згідно із законом необхідне було рішення Кабміну, затверджене в парламенті. Чеський уряд це рішення не збирається оскаржувати і готується до валу позовів про відшкодування збитків від громадян, які постраждали від карантинних заходів.

Цікаво, скільки подібних позовів щодо карантину в Україні пред'являть Кабмінові наші громадяни? І чи пред'являть взагалі? Коли бачиш масу людей, які гуляють вулицями в брудних ганчірочках, що закривають рот, виключно тому, що «старший наказав», розумієш, що Кабміну хвилюватися особливо нічого.