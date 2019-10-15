Картину Сальвадора Дали «Горящий жираф» похитили из галереи в Сан-Франциско, фото: ABC30

https://racurs.ua/n128087-ukrast-za-32-sekundy-iz-galerei-v-ssha-vynesli-kartinu-salvadora-dali.html

Ракурс

Картину Сальвадора Дали «Горящий жираф» вор всего за 32 секунды украл из галереи Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско.

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Многочисленные камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленник просто идет по улице, неся картину размером 50 на 60 см, в руках. Об этом сообщает агентство Associated Press.

На совершение преступления неизвестном мужчине в голубой футболке и шапке понадобилось всего 32 секунды.

Стоимость похищенной картины оценивается в 20 тыс. долл. США. Далее ее создал в 1966 -1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо.

В галерее считают, что у злоумышленника мог быть соучастник, отвлекавший работника учреждения, когда осуществлялась кража.

Картина должна быть закреплена на мольберте карабином и тросом. В галерее не исключают, что злоумышленники могли их обрезать или картина не была закреплена по другим причинам.

Директор галереи Раджад Хопкинс сомневается, что эта кража была совершена по заказу. Вероятно, вор просто увидел возможность это сделать.

Хопкинс также добавил, что это произведение Далее достаточно известно, поэтому ворам не просто будет его продать.

Картина была застрахована. Это одно из примерно 30 полотен, которые демонстрируются для выставки, проводимой в галерее.

Напомним, США недавно вернули Украине картину «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» художника Михаила Панина, которая исчезла в годы Второй мировой войны.