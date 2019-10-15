Справа «Токіо Стар»: власнику згорілого готелю дали можливість залишити СІЗО. Фото: 20 минут

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Пожежа в готелі «Токіо Стар», що сталася в серпні в Одесі, призвела до загибелі дев’ятьох осіб. Власника готелю Вадима Чорного, підозрюваного в порушенні вимог пожежної безпеки, раніше заарештовували без можливості внесення застави. Сьогодні ж суд змінив запобіжний захід, тим самим надавши можливість підозрюваному вийти із СІЗО.

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Чорний може залишити слідчий ізолятор, внісши заставу в розмірі 53 млн 87 тис. 760 грн, повідомляє «Радіо Свобода».

Власник готелю вже заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду через великий розмір застави.

У свою чергу сторона обвинувачення наполягає, що якщо підозрюваний вийде з СІЗО, то він зможе чинити тиск на свідків

Зазначимо, що ще двоє підозрюваних у справі про пожежу перебувають у розшуку. Це співвласник готелю «Токіо Стар» Сергій Дурач і головний інженер закладу. Його ім’я не розголошується.

Ще однією підозрюваною у справі є Оксана Іжак, яка в ніч пожежі перебувала на рецепції готелю. За словами Чорного, саме Іжак свідчила проти нього.

Як відомо, масштабна пожежа в готелі «Токіо Стар» сталася в в ніч на 17 серпня цього року. Як наслідок, загинули дев’ятеро осіб, у тому числі іноземка, а ще десятеро постраждали.