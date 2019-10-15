Під час акції, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n128090-vyazni-kremlya-aktyvisty-rozklaly-v-kyievi-kapkany-nagaduuchy-pro-nebezpeku-rosiyi-foto.html

Ракурс

У Києві учасники акції «В'язні Кремля» розклали 87 капканів, котрі символізують українських політв’язнів, котрі незаконно утримують на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Loading...

У такий спосіб вони прагнуть нагадати про небезпеки, котрі чекають українців у Росії, повідомляє агентство УНН.

На акції були присутні вже колишні політв’язні — Олег Сенцов, Ігор Мовенко, Володимир Балух, а також правозахисники та члени сімей ув’язнених.

Їх вже 87, а отже — Путін не збирається здаватися, — наголосив Сенцов.

Київ 11-е та фінальне місто, де здійснюється така акція. Стартувала вона 13 серпня в Одесі.

Тоді на Приморському бульварі активісти виставили 121 капкан.

Це число відповідало тодішній кількості політв’язнів. Після обміну полоненими між Україною та Росією на початку вересня кількість політв’язнів зменшилася до 86, проте нещодавно знову почала зростати — у Криму окупанти затримали місцевого проукраїнського активіста Олега Приходька.

Нагадаємо, Приходька окупанти звинувачують у нібито намірах здійснити вибух в одній з адміністративних будівель Криму.