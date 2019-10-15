Синоптики істотних опадів не обіцяють. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n128092-pogoda-v-ukrayini-na-16-jovtnya-synoptyky-naobicyaly-teplo-y-poperedyly-pro-tuman-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 16 жовтня очікується суха та тепла. Вночі та вранці у центрі, на півдні, сході та в Карпатських горах туман, видимість 200−500 м.

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Стовпчики термометрів вночі покажуть від 5° в західних областях до 11° вище нуля в південних регіонах. Вдень погода теж радуватиме теплом — 17−24° за Цельсієм. Вітер південний, східний та південно-східний 3−8 м/с. Про це сьогодні повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 16 жовтня очікується тепла й сонячна. Температура повітря вночі 8−10° тепла, а вдень 21−23° тепла.

У Львові найближчої доби синоптики спрогнозували хорошу погоду, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° тепла, вдень 21−23° вище нуля за Цельсієм.

В Одесі завтра містян та гостей курортного міста радуватиме суха та сонячна погода. Вночі температура повітря 9−11° тепла, вдень повітря прогріється до 17−19° тепла.

У Дніпрі в середу Гідрометцентр обіцяє тепло. Вночі температура повітря 7−9° тепла, а вдень 20−22° вище нуля.

У Харкові у завтрашній робочий день й далі очікується «бабине літо». Вночі температура повітря 8−10° тепла, вдень 20−22° вище нуля.

У Карпатах 16 жовтня істотних опадів не обіцяють, прогнозують сонячну погоду. Температура повітря вночі 5−9° тепла, вдень 21−24° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 жовтня очікується спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 15 жовтня українські синоптики обіцяли теплу та суху погоду. Вдень в Україні прогнозували 19−24° тепла за Цельсієм.