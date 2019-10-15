Новий рік: скільки днів відпочиватимуть українці. Фото: Капітал

https://racurs.ua/ua/n128093-novyy-rik-skilky-dniv-vidpochyvatymut-ukrayinci.html

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Новорічні свята 2020 року принесуть українцям додаткові вихідні. Роботодавцям рекомендовано надати відпочинок співробітникам із неділі, 29 грудня, по середу, 1 січня.

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Про це йдеться в проекті розпорядження Кабінету міністрів України № 7-р, оприлюдненому на урядовому порталі.

Робочий день 30 грудня рекомендовано перенести на суботу, 21 грудня. Останній день 2019 року — 31 грудня — запропоновано зробити вихідним за рахунок запровадження робочого дня в суботу, 28 грудня. Таким чином українські громадяни отримають чотири вихідні дні поспіль.

В уряді також рекомендують перенести робочий день 6 січня, на суботу, 11 січня. Таким чином на різдвяні свята жителі України отримають чотири вихідні дні поспіль — із суботи, 4 січня, по вівторок, 7 січня.

Крім того, в грудні 2019 року очікується додатковий вихідний 25 числа. Цього дня в Україні відзначають католицьке Різдво.

Варіанти перенесення робочих днів на новорічні свята чиновники ще обговорюють. Терміни затвердження розпорядження поки що невідомі.

Між тим нагадаємо, що вчора, 14 жовтня, відзначався День захисника України. З нагоди свята в українців був додатковий вихідний.