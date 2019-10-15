Американський ракетний есмінець зайшов у порт Одеси. Фото: Міністерство оборони України

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Ракетний есмінець «Портер» Військово-морського флоту США пришвартувався сьогодні біля причалу одеського порту.

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З початку року це вже сьомий візит «Портера» в Чорне море, двічі корабель заходив до Одеси. Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Захід «Портера» до порту Одеси — плановий і спрямований на демонстрацію підтримки Вашингтоном вільного судноплавства.

Під час перебування есмінця в Одесі його екіпаж проведе навчання з українськими моряками. Передбачені також міжнародні спортивні змагання.

Есмінець «Портер» — це корабель класу «Арлі Берк» (Arleigh Burke) ВМС США. Він названий на честь знаменитої офіцерської династії. На озброєнні есмінця перебувають 90 ракетних пускових установок із крилатими ракетами «Томагавк».

Управління ракетами корабля здійснюється системою «Іджис». Після модернізації у 2013 році «Портер» також здатен нести ракети SM-3, які можуть використовуватися в боротьбі з балістичними ракетами, а також супутниками на орбіті.

Нагадаємо, що в лютому в Одесу заходив американський ракетний есмінець «Дональд Кук».