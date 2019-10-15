Константин Давыденко, фото: ТСН

https://racurs.ua/n128099-ukrainskomu-shpionu-davydenko-v-rossii-smyagchili-prigovor.html

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Верховный суд РФ смягчил приговор гражданину Украины Константину Давыденко, которого осудили за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб.

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Вместо 10,5 лет срок заключения уменьшен до семи лет колонии строгого режима, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Таким образом, новый срок заключения Давыденко, назначенный Верховным судом, меньше, чем нижняя граница, предусмотренная российским законодательством, где обвинение в шпионаже предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

Давыденко задержали в оккупированном Симферополе 11 февраля 2018 года. Его обвиняли в якобы сборе и передаче украинским спецслужбам секретной информации о деятельности российских военных и ФСБ.

Давыденко вывезли в Москву, где более года удерживали в Лефортовском СИЗО.

Напомним, в марте этого года так называемый Верховный суд Крыма приговорил его к 10,5 годам заключения в колонии строгого режима. Заседание суда проходило в закрытом режиме.