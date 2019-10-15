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МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики, фото: «Телеканал 24»

МВФ повысил прогноз роста украинской экономики в 2019 году

15 окт 2019, 17:30
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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста украинской экономики.

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По оценкам ведомства, в 2019 году рост ВВП Украины составит 3%, в 2020 — также 3%. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на октябрьский обзор МВФ «Перспективы мировой экономики».

Таким образом, ожидается, что в этом году рост украинской экономики будет соответствовать мировому уровню, который, согласно обновленным прогнозам МВФ, в 2019 году составит 3%, то есть на 0,3% меньше, чем предыдущие оценки. В 2020 году мировая экономика вырастет на 3,4%, ожидают в МВФ.

Ранее МВФ прогнозировал, что рост украинской экономики в 2019 году составит 2,7%, в 2020 году — 3%.

Также МВФ ожидает, что уровень инфляции в Украине на конец этого года составит 8,7% и 5,9% на конец 2020 года.

Кроме того, МВФ ожидает снижения безработицы в Украине до 8,7% в этом году и до 8,2% в следующем.

Напомним, в начале сентября премьер-министр Алексей Гончаренко заявил, что новое правительство поставило перед собой задачу достичь экономического роста на уровне не менее 40% в ближайшие пять лет.


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