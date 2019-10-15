Незаконная добыча янтаря: в Раду внесли три «янтарных» законопроекта. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n128100-nezakonnaya-dobycha-yantarya-v-radu-vnesli-tri-yantarnyh-zakonoproekta.html

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Незаконная добыча янтаря в Украине требует немедленного реагирования правоохранителей и чиновников. Три законопроекта по урегулированию добычи янтаря представила сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций в Верховной Раде представитель Кабинета министров Ирина Верещук.

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Соответствующие проекты законов зарегистрированы на сайте ВР под номерами 2240 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря), 2241 (о внесении изменения в ст. 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря) и 2242 (о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно распределения рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря).

Эти инициативы направлены на упрощение получения лицензий на пользование недрами. Предполагаются, что они будут продаваться на электронных торгах.

Варещук призвала нардепов включить указанные законопроекты в повестку дня сессии Рады.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря и перевозку его через границу.