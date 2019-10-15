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Погода в Киеве: «бабье лето» обновило температурные рекорды. Фото: Ракурс

Погода в Киеве: «бабье лето» обновило температурные рекорды

15 окт 2019, 17:46
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Погода в Киеве в октябре удивила новыми температурными рекордами. В один из дней температурные показатели поднялись к уровню 23,8 градусов тепла.

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«Бабье лето» в столице началось в минувшие выходные. Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория.

В воскресенье, 13 октября, температура воздуха поднялась до 23,8 градусов. По данным синоптиков, это на 0,4 градуса выше предыдущего максимума. Последний рекорд температуры воздуха в октябре был зафиксирован в 2014 году.

Среднесуточная температура воздуха 13 октября составила 16,6 градуса. Это произошло впервые за 139 лет. Данные оказались на 0,4 градуса выше предыдущего рекордного значения в этот день, которое было отмечено в 1896 году.

В то же время украинские метеорологи считают, что это не последние температурные рекорды нынешней осени.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили прогноз погоды на завтра, 16 октября. Специалисты обещают украинцам тепло и туманы.

Источник: Ракурс


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