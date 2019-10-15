Віталій Кличко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128106-ksu-vidkryv-provadjennya-schodo-zakonodavstva-pro-stolycu-klychko.html

Ракурс

Конституційний суд України (КСУ) відкрив конституційне провадження щодо надання офіційного тлумачення низки положень Конституції в частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

Loading...

З відповідним поданням до КСУ 51 народний депутат звернувся ще 28 серпня. Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, у цьому поданні зазначалося, що в Києві, як це встановлено Конституцією, має діяти місцеве самоврядування із особливостями, що встановлює закон «Про столицю України — місто-герой Київ». Зокрема Конституція передбачає, що міського голову столиці обирають на відкритих та прямих виборах.

І саме він головує на засіданнях Київради та очолює її виконавчий орган, терміном на п’ять років, — наголосив Кличко.

Кличко нагадав, що це в 2003 році КСУ з цього питання дав роз’яснення, згідно з яким мер Києва має бути призначений і головою Київської міської державної адміністрації.

Така ситуація не є суміщенням посад, а являє собою форму виконання міським головою його повноважень, передбачених Конституцією та законодавством, наголосив Кличко.

На думку Кличка, ухвалений нещодавно Верховною Радою в першому читанні законопроект № 2143−3 «Про місто Київ — столицю України» суперечить низці статей Конституції у моментах щодо здійснення місцевого самоврядування й свідчить про згортання в Україні реформи децентралізації.

Ситуація, яка склалася в столиці, коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, є неконституційною, недемократичною та суперечить суті самоврядування. І справа не в прізвищах та посадах, — наголошує Кличко.

Мер Києва вважає, що ці ініціативи насправді передбачають позбавлення столиці місцевого самоврядування.

Нагадаємо, законопроект № 2143−3 3 жовтня підтримали 244 народні обранці. Він передбачає розмежування повноважень Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації.