Зеленському подали законопроект про реформу СБУ. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n128107-bakanov-podav-zelenskomu-zakonoproekt-pro-reformuvannya-sbu.html

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Проект нової редакції закону «Про Службу безпеки України» передали президентові Володимирові Зеленському.

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Документ також направили до Ради національної безпеки і оборони України, Національному інституту стратегічних досліджень. Законопроект враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері. Про це 15 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

Внесення змін до законодавства — важлива складова реформи, завдяки якій СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у майбутньому СБУ відмовиться від невластивих спеціальним державним органам функцій, планується розширення контррозвідувального вектору роботи відомства.

Законопроект передбачає демілітаризацію й оптимізацію кадрового складу, підвищення рівня соціального забезпечення співробітників. У документі прописана мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки. Після реформування очікується удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами. Також очікується, що буде вдосконалена система демократичного цивільного контролю над діяльністю СБУ.

У спецслужбі відзначили, що нещодавно концепт нової візії цього закону показали членам профільних парламентських комітетів, послам «Великої сімки» та керівника представництва Європейського Союзу та НАТО в Україні. Наголошується, що міжнародні партнери підтримали реформу СБУ.

Нагадаємо, політична партія «Голос» запропонувала ліквідувати департаменти «К» та захисту економіки Служби безпеки України.