Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/ua/n128108-u-sluzi-narodu-poyasnyly-neobhidnist-skorochennya-verhovnogo-sudu.html

Ракурс

Провладна фракція «Слуга народу» у Верховній Раді наголошує на необхідності скорочення Верховного суду, оскільки це дозволить економити державні кошти.

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Наразі Верховний суд не показує якісної роботи, але сильно навантажує державний бюджет. Про це 15 жовтня заявив журналістам голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у кулуарах ВРУ, передає «Цензор.НЕТ».

Ми повинні це зробити, тому що це, по-перше, дуже велике навантаження на держбюджет. Ви знаєте, що суддям істотно зараз підвищили заробітну плату. Але після того підвищення суттєво не зважилися якісні показники, і якщо вони не виросли, значить, тоді це означає, що ми неефективно витрачаємо кошти платників податків, — заявив Арахамія.

Як відомо, сьогодні народні депутати розглядали правки до законопроекту № 1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування. Обранці змогли розглянути 189 правок з 330. Жодну із правок так і не підтримали під час голосування. Очікується, що розглядати правки парламент продовжить на наступному засіданні.

Нагадаємо, що законопроект № 1008 отримав чимало критики. Зокрема, Верховний суд оприлюднив висновок свого Пленуму, у якому зазначається, що цей законопроект створює загрозу незалежності судової гілки влади. Загрозу незалежності суддів в ініціативі щодо початку дисциплінарного провадження стосовно судді на підставі анонімного звернення, а також ініціатива щодо зменшення кількості суддів Верховного суду зі 200 до 100.