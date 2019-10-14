Новини України

Під стінами Офісу президента пройшла акція проти розведення сил на Донбасі. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n128047-pid-stinamy-ofisu-prezydenta-proyshla-akciya-proty-rozvedennya-syl-na-donbasi-foto.html

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Мітинг під Офісом президента України пройшов сьогодні, 14 жовтня. Учасники акції виступали проти капітуляції і проти розведення сил на Донбасі.

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Всього участь в акції взяли кілька десятків людей, які звели біля входу в будівлю цегляну стіну. На кожній цеглині була написана назва одного з 150 населених пунктів Донбасу, які можуть опинитися в «сірій зоні» після розведення військ, повідомляють УНН.

Активісти організації «Рух опору» вважають, що дані населені пункти будуть піддані додатковій загрозі після підписання Україною «формули Штайнмаєра"в рамках Мінських угод.

Під кінець Акції Учасники мітингу розпорошили на стіну рожеву фарбу.

Нагадаємо, що марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардийца Віталія Марківа проходив сьогодні в центрі Києва. Учасники мітингу прийшли до Міністерства закордонних справ з плакатами «Італія, почуй», «Свободу Марківу» і «Марків не винен».