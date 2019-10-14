Новости Украины

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Ракурс
Под стенами Офиса президента прошла акция против разведения сил на Донбассе. Фото: LB.ua

Под стенами Офиса президента прошла акция против разведения сил на Донбассе (ФОТО)

14 окт 2019, 14:11
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Митинг под Офисом президента Украины прошел сегодня, 14 октября. Участники акции выступали против капитуляции и против разведения сил на Донбассе.

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Всего участие в акции приняло несколько десятков человек, которые возвели у входа в здание кирпичную стену. На каждом кирпиче было написано название одного из 150 населенных пунктов Донбасса, которые могут оказаться в «серой зоне» после разведения войск, сообщают УНН.

Активисты организации «Движение сопротивления» считают, что данные населенные пункты будут подвергнуты дополнительной угрозе после подписания Украиной «формулы Штайнмайера» в рамках Минских соглашений.

Под стенами Офиса президента прошла акция против разведения сил на Донбассе. Фото: УНН

Под стенами Офиса президента прошла акция против разведения сил на Донбассе. Фото: УНН

Под конец акции участники митинга распылили на стену розовую краску.

Напомним, что марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардийца Виталия Маркива проходил сегодня в центре Киева. Участники митинга пришли к Министерству иностранных дел с плакатами «Италия, услышь», «Свободу Маркиву» и «Маркив не виноват».

Источник: Ракурс


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