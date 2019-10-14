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Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за экспериментальный подход к уменьшению глобальной бедности. Фото: Twitter

Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за экспериментальный подход к уменьшению глобальной бедности

14 окт 2019, 13:22
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Нобелевская премия по экономике в 2019 году вручена индусу Абиджит Банерджи, францужанке Эстер Дюфло и американцу Майклу Креймеру. Ученые получили награду «за экспериментальный подход к уменьшению глобальной бедности»

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Имена ученых назвали сегодня в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме, говорится в сообщении нобелевского комитета в Twitter.

Результаты исследований лауреатов экономических наук 2019 года значительно улучшили нашу способность бороться с бедностью на практике. В результате одного из их исследований более 5 миллионов индийских детей смогли воспользоваться программами коррекционного обучения в школах, — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, Дюфло стала второй в истории женщиной, которая получила награду в сфере экономики.

Напомним, что Нобелевская премия по литературе за 2019 год вручена австрийскому писателю-драматургу Петеру Хандке. Также был награжден лауреат прошлого года — им стала польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук.

Источник: Ракурс


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