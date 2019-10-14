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Нобелівську премію з економіки вручили вченим за експериментальний підхід до зменшення глобальної бідності. Фото: Twitter

Нобелівську премію з економіки вручили вченим за експериментальний підхід до зменшення глобальної бідності

14 жов 2019, 13:22
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Нобелівська премієя з економіки в 2019 році вручена індусу Абіджит Банерджі, францужанці Естер Дюфло і американцеві Майклу Креймеру. Вчені отримали нагороду «за експериментальний підхід до зменшення глобальної бідності».

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Імена вчених назвали сьогодні в ході спеціальної прес-конференції в Стокгольмі, йдеться в повідомленні нобелівського комітету в Twitter.

Результати досліджень лауреатів економічних наук 2019 року значно поліпшили нашу здатність боротися з бідністю на практиці. В результаті одного з їхніх досліджень більше 5 мільйонів індійських дітей змогли скористатися програмами корекційного навчання в школах, — йдеться в прес-релізі.

Таким чином, Дюфло стала другою в історії жінкою, яка отримала нагороду в сфері економіки.

Нагадаємо, що Нобелівська премія з літератури за 2019 рік вручена австрійському письменнику-драматургу Петера Хандке. Також був нагороджений лауреат минулого року — ним стала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук.

Джерело: Ракурс


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