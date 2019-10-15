Дату разведения сил на Донбассе не согласовали в Минске. Фото: flickr.com

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Трехсторонняя контактная группа в Минске 15 октября не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе.

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Конкретные даты сегодня обсуждались, но стороны к консенсусу так и не пришли. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает «Интерфакс-Украина».

К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем, — сказал Сайдик.

Тем временем спикер представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на собственной странице в Facebook сообщила, что на сегодняшнем заседании украинская сторона напомнила о том, что для начала разведения сил нужен семидневный режим тишины. Отмечалось, что разведение сил и средств может начаться лишь после того, как 7 дней на этих участках не будут стрелять.

Представители Украины отметили, что пророссийские незаконные вооруженные формирования не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы. Отдельно было отмечено, что необходима демилитаризация населенных пунктов Кальмиуское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должно быть отведено тяжелое вооружение и техника.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил в указанных населенных пунктах начнется только после того, как боевики начнут придерживаться режима прекращения огня в течение недели.