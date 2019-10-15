Володимир Зеленський ініціював мораторій на перевірки ФОПів. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, запропонував запровадити мораторій на перевірки фізичних осіб — підприємців (ФОП) усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки.

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В Офісі президента відбулися консультації з експертами, представниками підприємців, народними депутатами з метою формування спільної позиції щодо політики стосовно малих підприємців. Про це 15 жовтня повідомили в прес-службі глави держави.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів зазначила, що останні ухвалені Верховною Радою закони спрямовані не проти ФОПів, а проти великого бізнесу, який оформлює свою діяльність як групу фізичних осіб-підприємців, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків.

Вона наголосила, що підприємцям не потрібно купувати касові апарати, а достатньо лише завантажити собі у телефон чи ноутбук безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба. Також посадовець пояснила, що електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року.

Володимир Зеленський зазначив, що доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки — для всіх категорій, крім «ризикових», на зразок ювелірного бізнесу. Також він запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу.

За словами Зеленського, Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. Глава держави також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена.

Раніше повідомлялося, що нові касові апарати у смартфонах, планшетах чи ноутбуках зможуть працювати без підключення до інтернету протягом 36 годин. Звіт у Державну податкову службу можна буде надіслати після того, як пристрій знову підключать до інтернету.