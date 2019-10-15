Владимир Зеленский инициировал мораторий на проверки ФЛП. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, предложил ввести мораторий на проверки физических лиц — предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме «рисковых», сроком на два года.

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В Офисе президента состоялись консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами с целью формирования общей позиции относительно политики в отношении малых предпринимателей. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что последние принятые Верховной Радой законы направлены не против ФЛП, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группу физических лиц-предпринимателей, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

Она подчеркнула, что предпринимателям не нужно покупать кассовые аппараты, а достаточно лишь загрузить себе в телефон или ноутбук бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба. Также чиновник пояснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года.

Владимир Зеленский отметил, что поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года — для всех категорий, кроме «рисковых», наподобие ювелирного бизнеса. Также он предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для проработки предложений по улучшению условий для бизнеса.

По словам Зеленского, Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. Глава государства также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Ранее сообщалось, что новые кассовые аппараты в смартфонах, планшетах или ноутбуках смогут работать без подключения к интернету в течение 36 часов. Отчет в Государственную налоговую службу можно будет отправить после того, как устройство снова подключат к интернету.