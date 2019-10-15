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Ракурс
«ПриватБанк» выиграл апелляцию против Коломойского. Фото: retailers.ua

Главные новости за 15 октября: «ПриватБанк» выиграл апелляцию по делу против Коломойского, в Минске не договорились о разведении сил

15 окт 2019, 22:57
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Апелляционный суд Англии и Уэльса принял решение по делу «ПриватБанка». Финансовое учреждение выиграло апелляцию на решение суда первой инстанции в деле против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Суд начнет рассмотрение этого дела по существу. Также будет продлен введенный в декабре 2017 года лондонским судом всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Ограничения были введены из-за военной операции Анкары на севере Сирии. В санкционный список Белый дом внес трех турецких чиновников, а также Министерства энергетики и обороны Турции.

В ООН осудили принудительное выселение украинцев из оккупированного Крыма. Отмечается, что Россия нарушила Женевские конвенции, поскольку принудительным переселением граждан Украины из оккупированного полуострова хочет изменить демографическую ситуацию в Крыму.

В Латвии суд конфисковал более 30 млн долл., которые могут принадлежать бывшим украинским чиновникам, которые руководили государством во времена беглого президента Виктора Януковича. Фемида признала, что эти средства имеют преступное происхождение. Сейчас украинское и латвийское правительства решают, как вернуть эти деньги Киеву.

Сегодня Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе. Конкретные даты сегодня обсуждались, но консенсуса стороны не достигли. Украинская сторона подчеркнула, что разведение сил и средств может начаться лишь после того, как на этих участках не будут стрелять в течение семи дней.

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшних консультаций с предпринимателями предложил ввести мораторий на проверки физических лиц-предпринимателей всех категорий, кроме «рисковых», сроком на два года. Также глава государства предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для проработки предложений по улучшению условий для бизнеса.

Источник: Ракурс


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