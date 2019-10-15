Акция протеста в Париже. Фото: Википедия

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В Париже французская полиция начала разгонять демонстрантов, собравшихся на акцию протеста пожарных на площади Нации.

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Тысячи пожарных потребовали повышения зарплаты. Также они требовали гарантий сохранения пенсий и уважительного отношения к их труду. Столичная полиция перекрыла движение транспорта в районе станции первой линии парижского метро Порт-де-Венсен. Вследствие этого возникли пробки. Об этом 15 октября сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на BFMTV.

Столкновения силовиков с активистами начались около 18.00 по местному времени. Против участников демонстрации применили силу — водометы и слезоточивый газ. Некоторые протестующие бросали в полицейских дымовые шашки.

Как известно, в сентябре работники столичного метрополитена также протестовали против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, 13 октября в Лондоне арестовали принцессу Бельгии Эсмеральду, которая приняла участие в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади. Кроме того, были задержаны 1 тыс. 445 активистов движения Extinction Rebellion.