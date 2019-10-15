Google показала смартфоны Pilxel 4 и 4 XL. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128113-google-pokazala-smartfony-pilxel-4-i-4-xl-s-funkciey-motion-sense-foto-video.html

Ракурс

Google (Гугл) 15 октября презентовала смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL (Пиксель).

Loading...

Новинки практически идентичны, отличаются лишь диагональю экрана и емкостью аккумулятора. Дисплей без вырезов занимает почти всю переднюю площадь, тут расположена фронтальная камера, система датчиков и сенсоров для сканирования лица при разблокировке и отслеживания движения рук. Об этом сообщает ITC.ua.

Смартфоны получили функцию Motion Sense, которая позволит управлять смартфоном без прикосновению к гаджету — переключать треки, отключать будильник и выполнять ряд других действий. Кроме того, новинка получила две камеры на 12 и 16 Мп. Фотолюбителей порадует функция астрофотографии, которая позволит сделать красивые фотографии звездного неба.

Технические характеристики Pixel 4 | 4 XL:

Дисплей: 5,7 дюймов, OLED, Full HD+, 90 Гц | 6,3 дюйма, OLED, Quad HD+, 90 Гц

Процессор: Snapdragon 855 на восемь ядер, графика Adreno 640

Оперативная память: 6 ГБ

Встроенная память: 64, 128 ГБ

Основная камера: 12,2 Мп (f/1.7, OIS + EIS) + 16 Мп (f/2.4, OIS + EIS, двукратный оптический зум)

Фронтальная камера: 8 Мп (f/2.0)

Аккумулятор: 2800 мАh| 3700 мАh

Зарядка: быстрая проводная и беспроводная

Безопасность: система 3D-сканирования лица

SIM: физическая nano SIM + eSIM.

Дополнительно: стереодинамики, чувствительные к нажатию грани

Операционная система: Android 10, три года обновлений

Габариты: 147,1×68,8×8,2 мм / 160,4×75,1×8,2 мм

Ожидается, что младшая новинка будет стоить 799 долл., а за старшую модель четвертого «Пикселя» нужно будет отдать 899 долл. Продажа смартфонов в Соединенных Штатах и Европе начнутся с 24 октября.

Напомним, китайская компания Lenovo зарегистрировала патент смартфона, который оборудован большим гибким экраном, который может сгибаться в двух местах.