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Google показала смартфоны Pilxel 4 и 4 XL. Фото: flickr.com

Google показала смартфоны Pilxel 4 и 4 XL с функцией Motion Sense (ФОТО, ВИДЕО)

15 окт 2019, 21:47
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Google (Гугл) 15 октября презентовала смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL (Пиксель).

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Новинки практически идентичны, отличаются лишь диагональю экрана и емкостью аккумулятора. Дисплей без вырезов занимает почти всю переднюю площадь, тут расположена фронтальная камера, система датчиков и сенсоров для сканирования лица при разблокировке и отслеживания движения рук. Об этом сообщает ITC.ua.

Смартфоны получили функцию Motion Sense, которая позволит управлять смартфоном без прикосновению к гаджету — переключать треки, отключать будильник и выполнять ряд других действий. Кроме того, новинка получила две камеры на 12 и 16 Мп. Фотолюбителей порадует функция астрофотографии, которая позволит сделать красивые фотографии звездного неба.

Google показала смартфоны Pilxel 4 и 4 XL. Фото: 4pda.ru

Технические характеристики Pixel 4 | 4 XL:

  • Дисплей: 5,7 дюймов, OLED, Full HD+, 90 Гц | 6,3 дюйма, OLED, Quad HD+, 90 Гц
  • Процессор: Snapdragon 855 на восемь ядер, графика Adreno 640
  • Оперативная память: 6 ГБ
  • Встроенная память: 64, 128 ГБ
  • Основная камера: 12,2 Мп (f/1.7, OIS + EIS) + 16 Мп (f/2.4, OIS + EIS, двукратный оптический зум)
  • Фронтальная камера: 8 Мп (f/2.0)
  • Аккумулятор: 2800 мАh| 3700 мАh
  • Зарядка: быстрая проводная и беспроводная
  • Безопасность: система 3D-сканирования лица
  • SIM: физическая nano SIM + eSIM.
  • Дополнительно: стереодинамики, чувствительные к нажатию грани
  • Операционная система: Android 10, три года обновлений
  • Габариты: 147,1×68,8×8,2 мм / 160,4×75,1×8,2 мм

Ожидается, что младшая новинка будет стоить 799 долл., а за старшую модель четвертого «Пикселя» нужно будет отдать 899 долл. Продажа смартфонов в Соединенных Штатах и Европе начнутся с 24 октября.

Напомним, китайская компания Lenovo зарегистрировала патент смартфона, который оборудован большим гибким экраном, который может сгибаться в двух местах.


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