Google показала смартфони Pilxel 4 та 4 XL. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128113-google-pokazala-smartfony-pilxel-4-ta-4-xl-z-funkciieu-motion-sense-foto-video.html

Ракурс

Google (Гугл) 15 жовтня презентувала смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL (Піксель).

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Новинки практично ідентичні, відрізняються лише діагоналлю екрану і ємністю акумулятора. Дисплей без вирізів займає майже всю передню площу, тут розташована фронтальна камера, система датчиків та сенсорів для сканування особи при розблокуванні і відстеження руху рук. Про це повідомляє ITC.ua.

Смартфони отримали функцію Motion Sense, яка дозволить керувати смартфоном без дотику до гаджета — перемикати треки, відключати будильник і виконувати низку інших дій. Крім того, новинка отримала дві камери на 12 та 16 Мп. Фотолюбителів порадує функція астрофотографії, яка дозволить зробити гарні фотографії зоряного неба.

Технічні характеристики Pixel 4 | 4 XL:

Дисплей: 5,7 дюймів, OLED, Full HD+, 90 Гц | 6,3 дюйми, OLED, Quad HD+, 90 Гц

Процесор: Snapdragon 855 на вісім ядер, графіка Adreno 640

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 64, 128 ГБ

Основна камера: 12,2 Мп (f/1.7, OIS + EIS) + 16 Мп (f/2.4, OIS + EIS, дворазовий оптичний зум)

Фронтальна камера: 8 Мп (f/2.0)

Акумулятор: 2800 мАh| 3700 мАh

Зарядка: швидка дротова і бездротова

Безпека: система 3D-сканування обличчя

SIM: фізична nano SIM + eSIM.

Додатково: стереодинаміки, чутливі до натискання грані

Операційна система: Android 10, три роки оновлень

Габарити: 147,1×68,8×8,2 мм / 160,4×75,1×8,2 мм

Очікується, що молодша новинка коштуватиме 799 дол., а за старшу модель четвертого «Пікселя» потрібно буде віддати 899 дол. Продаж смартфонів у Сполучених Штатах та Європі почнуться з 24 жовтня.

Нагадаємо, китайська компанія Lenovo зареєструвала патент смартфона, який обладнаний великим гнучким екраном, який може згинатися у двох місцях.