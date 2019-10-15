Одно из расследований касается боеприпасов для пушек «Гиацинт». Фото: Википедия

https://racurs.ua/n128112-genprokuratura-otkryla-tri-ugolovnyh-proizvodstva-po-faktu-hischeniy-v-oboronnoy-sfere.html

Ракурс

Генеральная прокуратура Украины расследует преступления в оборонной сфере.

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Следователи открыли три уголовных производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ГП.

Сегодня зарегистрировали уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными чиновниками совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы «Гиацинт».

Кроме того, в ЕРДР внесли сведения по факту незаконного использования госсредств при изготовлении миномета калибром 82-мм «Ива». Также расследуются факты закупки бронемашин «Oncilla» польской компании «Mista» по завышенным ценам. Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

Напомним, 4 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект № 0975 об ответственности за государственные закупки оборонной продукции.