Генпрокуратура открыла три уголовных производства по факту хищений в оборонной сфереhttps://racurs.ua/n128112-genprokuratura-otkryla-tri-ugolovnyh-proizvodstva-po-faktu-hischeniy-v-oboronnoy-sfere.htmlРакурс
Генеральная прокуратура Украины расследует преступления в оборонной сфере.
Следователи открыли три уголовных производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ГП.
Сегодня зарегистрировали уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными чиновниками совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы «Гиацинт».
Кроме того, в ЕРДР внесли сведения по факту незаконного использования госсредств при изготовлении миномета калибром 82-мм «Ива». Также расследуются факты закупки бронемашин «Oncilla» польской компании «Mista» по завышенным ценам. Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.
Напомним, 4 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект № 0975 об ответственности за государственные закупки оборонной продукции.