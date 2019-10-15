Одне з розслідувань стосується боєприпасів для гармат «Гіацинт». Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128112-genprokuratura-vidkryla-try-kryminalni-provadjennya-za-faktom-rozkradannya-v-oboronniy-sferi.html

Ракурс

Генеральна прокуратура України розслідує злочини в оборонній сфері.

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Слідчі відкрили три кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Про це 15 жовтня повідомила прес-служба ГП.

Сьогодні зареєстрували кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопосадовцями спільно з службовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних коштів при виконанні державного оборонного замовлення з виготовлення 152-мм боєприпасів для артилерійської системи «Гіацинт».

Крім того, до ЄРДР внесли відомості за фактом незаконного використання держкоштів при виготовлені міномету калібром 82-мм «Верба». Також розслідуються факти закупівлі бронемашин «Oncilla» польської компанії «Mista» за завищеними цінами. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

Нагадаємо, 4 вересня президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроект № 0975 про відповідальність за державні закупівлі оборонної продукції.