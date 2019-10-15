Полиция арестовывает участников движения Extinction Rebellion, фото: BBC

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Британская полиция состоянию на 8.45 по местному времени задержала уже 1 тыс. 445 активистов движения Extinction Rebellion, протестующих против изменений климата.

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Нескольким лицам предъявлены обвинения. Об этом в своем Твиттере сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Активисты движения Extinction Rebellion пообещали парализовать жизнь Лондона в две недели, они перерывали автодороги и ставили свои палатки, в том числе и на расположенной в центре Лондона Трафальгарской площади.

Ранее полиция опубликовала сообщение, в котором предупредила участников этой акции, что митингующие, которые будут продолжать свои акции в Лондоне после 21.00 14 октября по местному времени, могут быть арестованы.

Мы будем продолжать принимать меры в отношении всех, кто участвует в незаконных протестах в местах, которые являются мишенью движения Extinction Rebellion, — подчеркивает пресс-служба лондонской полиции.

Напомним, в воскресенье в Лондоне арестовали принцессу Бельгии Эсмеральду, которая приняла участие в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.