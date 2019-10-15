Протесты в Лондоне: полиция задержала уже почти 1,5 тыс. экоактивистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128079-protesty-v-londone-policiya-zaderjala-uje-pochti-1-5-tys-ekoaktivistov-video.htmlРакурс
Британская полиция состоянию на 8.45 по местному времени задержала уже 1 тыс. 445 активистов движения Extinction Rebellion, протестующих против изменений климата.
Нескольким лицам предъявлены обвинения. Об этом в своем Твиттере сообщает пресс-служба полиции Лондона.
Активисты движения Extinction Rebellion пообещали парализовать жизнь Лондона в две недели, они перерывали автодороги и ставили свои палатки, в том числе и на расположенной в центре Лондона Трафальгарской площади.
Ранее полиция опубликовала сообщение, в котором предупредила участников этой акции, что митингующие, которые будут продолжать свои акции в Лондоне после 21.00 14 октября по местному времени, могут быть арестованы.
Мы будем продолжать принимать меры в отношении всех, кто участвует в незаконных протестах в местах, которые являются мишенью движения Extinction Rebellion, — подчеркивает пресс-служба лондонской полиции.
This is unbelievable! MEP @EllieChownsMEP getting arrested for standing in #TrafalgarSquare, defending the peaceful protest of #ExtinctionRebelion! Solidarity! pic.twitter.com/0nE2KtuUpo— Michael Bloss (@michabl) 14 жовтня 2019 р.
Напомним, в воскресенье в Лондоне арестовали принцессу Бельгии Эсмеральду, которая приняла участие в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.