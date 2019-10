Британская полиция состоянию на 8.45 по местному времени задержала уже 1 тыс. 445 активистов движения Extinction Rebellion, протестующих против изменений климата.

Нескольким лицам предъявлены обвинения. Об этом в своем Твиттере сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Активисты движения Extinction Rebellion пообещали парализовать жизнь Лондона в две недели, они перерывали автодороги и ставили свои палатки, в том числе и на расположенной в центре Лондона Трафальгарской площади.

Ранее полиция опубликовала сообщение, в котором предупредила участников этой акции, что митингующие, которые будут продолжать свои акции в Лондоне после 21.00 14 октября по местному времени, могут быть арестованы.

This is unbelievable! MEP @EllieChownsMEP getting arrested for standing in #TrafalgarSquare, defending the peaceful protest of #ExtinctionRebelion! Solidarity! pic.twitter.com/0nE2KtuUpo