Прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про створення «постійної армії» поліцейських-спеціалістів для боротьби з заворушеннями і безладами, які останнім часом охопили країну.

.

Повідомляється, що поліція Британії провела 378 арештів відтоді, як минулого тижня країну охопили масові антиіммігрантські протести через резонансне вбивство трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального майстер-класу.

Наприкінці липня у Великій Британії від ножових поранень загинули три дівчинки. Того ж дня російський сайт Channel3 Now, що видає себе за американське медіа, повідомив, що вбивця — 17-річний нелегальний мігрант Алі аль Шакаті. Далі цю заяву поширили прихильники теорій змов і радикальні угруповання.

На вулиці вийшли тисячі ультраправих британців — вони палили будівлі, нападали на мігрантів і поліцейських. Постраждали десятки людей.

Минулого вікенда сотні людей, які виступають проти того, щоб Велика Британія приймала біженців, напередодні у місті Ротерхем (графство Південний Йоркшир) напали на готель, де живуть мігранти.

Спочатку у натовпі вигукували антиміграційні гасла, потім у співробітників поліції полетіли стільці, столи, банки з-під пива та інші предмети, пише Daily Mail. На відеозаписі, опублікованому в соціальних мережах, видно, як поліцейські у захисному спорядженні намагаються відтіснити протестувальників від готелю, проте між ними починаються сутички.

Співробітники поліції застосували вогнегасники, проте тим часом деяким противникам міграції вдалося вдертися до готелю. Вони виламали двері та розбили вікна стільцями. Одного з поліцейських колеги забрали до машини швидкої допомоги, кілька найбільш агресивних демонстрантів було затримано.

The Mirror повідомляє, що аналогічна акція пройшла також у місті Тамуорт біля готелю, в якому мешкають біженці. Протестувальники також кидали каміння у поліцейських та у вікна будівлі.