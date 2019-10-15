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Поліція заарештовує учасників руху Extinction Rebellion, фото: BBC

Протести в Лондоні: поліція затримала вже майже 1,5 тис. екоактивістів (ВІДЕО)

15 жов 2019, 12:41
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Британська поліція станом на 8.45 за місцевим часом затримала вже 1 тис. 445 активістів руху Extinction Rebellion, які протестують проти змін клімату.

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Кільком особам висунуті звинувачення. Про це повідомляє прес-служба поліції Лондона.

Активісти руху Extinction Rebellion пообіцяли паралізувати життя Лондона на два тижні, вони перекривали автошляхи та ставили свої намети, зокрема й на розташованій в центрі Лондона Трафальгарській площі.

Раніше поліція опублікувала повідомлення, у якому попередила учасників цієї акції, що мітингувальники, які продовжуватимуть свої акції в Лондоні після 21.00 14 жовтня за місцевим часом, можуть бути заарештовані.

Ми будемо продовжувати вживати заходів щодо всіх, хто бере участь у незаконних протестах в місцях, які є мішенню руху Extinction Rebellion, — наголошує прес-служба лондонської поліції.

Нагадаємо, в неділю в Лондоні заарештували принцесу Бельгії Есмеральду, котра взяла участь у сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі.

Джерело: Ракурс


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