Британська поліція станом на 8.45 за місцевим часом затримала вже 1 тис. 445 активістів руху Extinction Rebellion, які протестують проти змін клімату.

Кільком особам висунуті звинувачення. Про це повідомляє прес-служба поліції Лондона.

Активісти руху Extinction Rebellion пообіцяли паралізувати життя Лондона на два тижні, вони перекривали автошляхи та ставили свої намети, зокрема й на розташованій в центрі Лондона Трафальгарській площі.

Раніше поліція опублікувала повідомлення, у якому попередила учасників цієї акції, що мітингувальники, які продовжуватимуть свої акції в Лондоні після 21.00 14 жовтня за місцевим часом, можуть бути заарештовані.

This is unbelievable! MEP @EllieChownsMEP getting arrested for standing in #TrafalgarSquare, defending the peaceful protest of #ExtinctionRebelion! Solidarity! pic.twitter.com/0nE2KtuUpo