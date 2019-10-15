Протести в Лондоні: поліція затримала вже майже 1,5 тис. екоактивістів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128079-protesty-v-londoni-policiya-zatrymala-vje-mayje-1-5-tys-ekoaktyvistiv-video.htmlРакурс
Британська поліція станом на 8.45 за місцевим часом затримала вже 1 тис. 445 активістів руху Extinction Rebellion, які протестують проти змін клімату.
Кільком особам висунуті звинувачення. Про це повідомляє прес-служба поліції Лондона.
Активісти руху Extinction Rebellion пообіцяли паралізувати життя Лондона на два тижні, вони перекривали автошляхи та ставили свої намети, зокрема й на розташованій в центрі Лондона Трафальгарській площі.
Раніше поліція опублікувала повідомлення, у якому попередила учасників цієї акції, що мітингувальники, які продовжуватимуть свої акції в Лондоні після 21.00 14 жовтня за місцевим часом, можуть бути заарештовані.
Ми будемо продовжувати вживати заходів щодо всіх, хто бере участь у незаконних протестах в місцях, які є мішенню руху Extinction Rebellion, — наголошує прес-служба лондонської поліції.
This is unbelievable! MEP @EllieChownsMEP getting arrested for standing in #TrafalgarSquare, defending the peaceful protest of #ExtinctionRebelion! Solidarity! pic.twitter.com/0nE2KtuUpo— Michael Bloss (@michabl) 14 жовтня 2019 р.
Нагадаємо, в неділю в Лондоні заарештували принцесу Бельгії Есмеральду, котра взяла участь у сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі.