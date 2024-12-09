Британія припиняє підтримку уряду Грузії та обмежить оборонну співпрацю

https://racurs.ua/ua/n202001-brytaniya-prypynyaie-pidtrymku-uryadu-gruziyi-ta-obmejyt-oboronnu-spivpracu.html

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Велика Британія припиняє всю підтримку уряду Грузії та обмежить оборонну співпрацю, допоки Тбілісі не припинить відходити від європейських цінностей.

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Це реакція Лондону на розгони протестів у Грузії й насильство, зокрема над журналістами. Водночас Британія й надалі підтримуватиме грузинський народ у його праві обирати своє майбутнє.

Протести у Грузії тривають 11-ту добу. За цей час силовики затримали понад 400 людей. Для розгону протестувальників використовували водомети, кийки, гумові кулі. Люди вийшли на вулиці, бо уряд відмовився від перемовин про вступ у ЄС до 2028 року.

США призупинили стратегічне партнерство з Грузією і можуть ввести санкції проти Грузії через насильницькі методи придушення акцій протесту за євроінтеграцію країни, повідомляв раніше держсекретар США Ентоні Блінкен.

Сполучені Штати рішуче засуджують жорстоке і необґрунтоване насильство партії «Грузинська мрія» проти громадян Грузії, протестувальників, представників ЗМІ та опозиції. Ми закликаємо «Грузинську мрію» припинити застосування репресивних тактик, включно зі свавільними затриманнями і фізичним насильством, які використовуються для придушення критиків, — йдеться в заяві Блінкена на сайті Держдепу.

За словами держсекретаря, особливе занепокоєння викликають повідомлення про «серйозні травми, завдані людям співробітниками правоохоронних органів». Блінкен закликав негайно звільнити всіх «затриманих за реалізацію своїх прав на мирні зібрання та свободу вираження» і притягнути до відповідальності посадових осіб, відповідальних за «незаконне застосування сили».