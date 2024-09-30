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Ракурс
Великобритания первой из стран G7 прекратила производить электроэнергию из угля

Великобритания первой из стран G7 прекратила производить электроэнергию из угля

30 сен 2024, 16:29
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Велика Британія стане першою країною G7, яка припинить виробляти електроенергію з вугілля. Остання вугільна електростанція в країні сьогодні працює останній день.


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Це покладе край 140-річній історії використання вугільної електроенергії в Британії, пише Reuters.

У 2015 році британський уряд оголосив про план поступової відмови від викопного палива, який передбачав закриття всіх вугільних електростанцій упродовж наступного десятиріччя. Тоді майже 30% електроенергії в країні виробляли з вугілля. Торік цей показник упав аж до 1%.

Відмова від вугільної електроенергії допомогла скоротити викиди парникових газів у країні більш ніж удвічі з 1990 року.

Остання вугільна електростанція в Реткліфф-он-Соар, на південний захід від Ноттінгему, сьогодні працює останній день. Країна планує досягти нульового рівня викидів до 2050 року, задля цього вона намагатиметься максимально перейти на відновлювані джерела енергії, як-от вітрову та сонячну.

Источник: Ракурс


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